Un deputat rus anti-război a fost exclus din cursa electorală pentru un nou mandat din cauza folosirii unor șrifturi Microsoft

Deputatul Dumei de Stat Mihail Matveev, care s-a pronunțat în trecut pentru încetarea războiului împotriva Ucrainei, a fost exclus din cursa electorală pentru un nou mandat în Duma de Stat. Decizia a fost luată vineri, 14 august, de Tribunalul Regional Samara, scrie The Moscow Times.

Matveev, membru al Partidului Comunist din Federația Rusă (KPRF) și vicepreședinte al Comisiei pentru politică regională și autoadministrare locală a Dumei de Stat, intenționa să candideze pentru un nou mandat. Împotriva sa a fost depusă însă o contestație privind presupuse încălcări ale legislației electorale în timpul campaniei.

Acțiunea a fost înaintată de Anna Sarantseva, candidata Partidului Pensionarilor și contracandidata lui Matveev în circumscripția uninominală nr. 163 din regiunea Samara.

În plângerea depusă pe 11 august, Sarantseva a susținut că Matveev a publicat pe site-ul său mai multe fotografii fără acordul titularilor drepturilor de autor, precum și un grafic preluat dintr-o publicație media. Potrivit acesteia, asemenea acțiuni constituie încălcări ale drepturilor de autor.

Un alt argument invocat în instanță a fost utilizarea, în materialele electorale ale deputatului, a unor fonturi dezvoltate de compania Microsoft, care și-a încetat activitatea în Rusia, fără obținerea unei licențe oficiale.

Matveev s-a pronunțat public împotriva războiului încă în primele zile ale invaziei ruse în Ucraina. La 26 februarie 2022, acesta a cerut Kremlinului să „oprească imediat” invazia. Ulterior, mesajul a fost șters.

Două zile mai târziu, într-un interviu pentru BBC, deputatul, originar din Dnipropetrovsk, a declarat că a fost „foarte surprins” și „șocat” să afle că operațiunea militară s-a extins dincolo de Donbas. Matveev a explicat atunci că acest lucru contrasta cu declarațiile oficialilor ruși și ale președintelui Vladimir Putin.

Ulterior, deputatul și-a schimbat poziția publică și s-a concentrat în special pe criticarea politicii Rusiei în domeniul migrației.

Partidul Comunist din Federația Rusă a calificat excluderea lui Matveev din alegeri drept „un abuz fățiș” și a acuzat judecătorii că „și-au pierdut simțul realității și rușinea elementară”.

Matveev a anunțat că va contesta decizia instanței și, într-un mesaj video, i-a cerut președintelui Vladimir Putin să „oprească această nebunie juridică”.