UE va organiza o conferință în vederea localizării copiilor ucraineni răpiți de Rusia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat despre intenția de a organiza, în parteneriat cu Varşovia şi Kiev, o conferință care să ajute la localizarea copiilor din Ucraina răpiți de Rusia şi la aducerea lor înapoi, transmite BBC.

Potrivit Kievului, peste 16 000 de copii ucraineni au fost duși în Rusia de la începutul invaziei rusești la scară largă, mulți dintre aceștia fiind plasați în instituții speciale și familii adoptive. Von der Leyen a declarat că va colabora cu premierul polonez Mateusz Morawiecki pentru a mobiliza sprijinul internațional pentru întoarcerea copiilor „deportați” în Rusia.

