UE către Trump: „Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, ar fi o greşeală istorică”

„Orice demers de «a uita cele întâmplate» pentru Rusia într-un acord de pace ar fi o greșeală istorică de proporții uriașe”, a avertizat comisarul UE pentru justiţie, Michael McGrath, pentru POLITICO.

„Efortul lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l lase pe Vladimir Putin nepedepsit pentru crimele de război comise de forțele ruse”, a avertizat un înalt oficial al UE, stabilind practic o nouă linie roșie pentru un eventual acord.

Într-un interviu pentru POLITICO, Michael McGrath, comisarul european pentru justiție și democrație, a declarat că negociatorii trebuie să se asigure că demersurile pentru un armistițiu nu vor duce la scutirea Rusiei de urmărire penală.

Comentariile sale reflectă îngrijorările larg răspândite în capitalele europene că schița inițială a americanilor pentru un acord includea promisiunea unei „amnistii totale pentru acțiunile comise în timpul războiului”, alături de planuri de reintegrare a Rusiei în economia mondială.

Politico scrie că demersul echipei lui Trump de a-l reabilita pe liderul de la Kremlin vine în pofida condamnării internaționale a Rusiei pentru presupuse crime, inclusiv răpirea a 20 de mii de copii ucraineni și atacuri îndreptate împotriva civililor la Bucea, Mariupol și în alte locuri.

„Nu cred că istoria va privi cu îngăduință orice efort de a șterge cu buretele crimele rusești din Ucraina”, a spus McGrath. „Ei trebuie să fie trași la răspundere pentru acele crime, iar aceasta va fi abordarea Uniunii Europene în toate aceste discuții.”

„Dacă am proceda altfel, dacă am permite impunitatea pentru acele crime, am semăna semințele următorului val de agresiune și ale următoarei invazii”, a adăugat el. „Și cred că aceasta ar fi o greșeală istorică de proporții uriașe.”

Potrivit publicației, autoritățile ucrainene spun că au deschis anchete privind peste 178 de mii de presupuse crime rusești de la începutul războiului. Luna trecută, o comisie a Organizației Națiunilor Unite a constatat că autoritățile ruse au comis crime împotriva umanității vizând locuitori ucraineni prin atacuri cu drone și crime de război constând în transferul forțat și deportarea civililor.

Uniunea Europeană și alții au lucrat pentru a înființa un nou tribunal special pentru crima de agresiune, cu scopul de a aduce în fața justiției liderii ruși pentru invazia la scară largă a Ucrainei, care a început în februarie 2022, menționează Politico.