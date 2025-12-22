UE a deblocat 2,3 miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina. Ursula: „Ucraina se apropie de UE în fiecare zi”

Un nou pachet de acorduri în valoare de 2,3 miliarde de euro cu instituții financiare publice internaționale și bilaterale pentru a sprijini eforturile de redresare și reconstrucție ale Ucrainei, a fost prezentat de către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Noul pachet de acorduri, semnat cu instituții financiare publice internaționale și bilaterale în cadrul Cadrului de investiții pentru Ucraina, include garanții de împrumut în valoare de 1,8 miliarde de euro și granturi de 580 de milioane de euro. Potrivit Comisiei Europene, se preconizează că acesta va mobiliza investiții de până la 10 miliarde de euro în Ucraina.

„Astăzi, UE își reafirmă rolul de cel mai puternic partener al Ucrainei. Nu doar principalul său donator, ci și un investitor-cheie în viitorul său. Prin acorduri în valoare de 2,3 miliarde de euro, ne propunem să deblocăm investiții de până la 10 miliarde de euro pentru a reconstrui locuințe, a redeschide spitale, a revitaliza afaceri și a asigura energia. Aceasta este solidaritatea în acțiune. Ucraina se apropie de UE în fiecare zi — în energie, educație, roaming și cultură. Europa este alături de Ucraina — astăzi și mâine”. a declarat președina Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

La fel, președinta a anunțat și deschiderea celui mai mare fond de capital din Ucraina, susținut de Comisia Europeană, prin intermediul Băncii Europene de Investiții, precum și de Franța, Germania, Italia și Polonia.

Cu un capital inițial de 220 de milioane de euro, fondul își propune să mobilizeze 500 de milioane de euro până în 2026, fiind prevăzută o atragere suplimentară de fonduri pe măsură ce condițiile de securitate se vor îmbunătăți.