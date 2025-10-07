Ucraina intenționează să îşi majoreze importurile de gaze cu 30% după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice

Ucraina vrea să îşi majoreze importurile de gaze naturale cu 30%, în urma atacurilor aeriene ruseşti asupra infrastructurii sale de gaze, care potrivit ministrului ucrainean al Energiei, Svetlana Grinchuk au provocat pagube semnificative, transmite publicația Reuters.

În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat semnificativ atacurile asupra sectorului energetic al Ucrainei, iar vinerea trecută a atacat principalele zăcăminte de gaze ale Ucrainei, ceea ce a provocat îngrijorări cu privire la necesitatea unor importuri suplimentare semnificative.

„Intenţionăm să creştem importurile cu aproximativ 30%, dacă reuşim să ne extindem capacitatea de import”, a declarat marţi Grinchuk, într-o conferinţă de presă, după o întâlnire cu ambasadorii occidentali. „Intenţionăm să importăm pe parcursul celor mai reci luni, deşi prioritatea acum este să asigurăm importurile pentru octombrie-decembrie şi, dacă este necesar, pentru alte luni”, a adăugat Grinchuk.

Potrivit Reuters, Ministrul Energiei a subliniat că volumul total al importurilor va depinde de cât de repede îşi poate restabili Ucraina producţia de gaze, de cât de intense şi ţintite vor fi atacurile ruseşti şi de cât de grave ar putea fi daunele aduse sistemului de transport al gazelor. „Cu cât putem restabili (producţia) mai repede, cu atât va trebui să importăm mai puţin”, a declarat Grinchuk, adăugând că o creştere a importurilor de GNL este una dintre opţiunile posibile pentru a acoperi deficitul, menționează publicația.

Totodată, conform Reuters, Guvernul de la Kiev anunţase anterior că Ucraina intenţionează să importe 4,6 miliarde de metri cubi de gaze în sezonul 2025-2026, începând sezonul de încălzire cu aproximativ 13,2 miliarde de metri cubi de gaze în depozite. Analiştii şi foştii oficiali spun că ţara acumulase deja aproximativ 13 miliarde de metri cubi în rezerve.

Grinchuk a declarat că atacurile au vizat infrastructura regională de gaze, precum şi instalaţiile de transport a energiei electrice din regiunile de la frontiera Ucrainei, iar restricţii severe privind aprovizionarea cu energie erau deja în vigoare în mai multe regiuni nordice.

Publicația subliniază că Rusia bombardează în mod regulat infrastructura energetică a Ucrainei de la debutul invaziei din 2022.

Reuters accentuează că Ministrul Energiei a elaborat deja diferite scenarii de acţiune în cazul unor atacuri ruseşti şi a pregătit restricţii privind aprovizionarea cu gaze către populaţie şi industrie, ceea ce nu s-a mai făcut în toţi anii de război. „Ne pregătim pentru diverse scenarii, inclusiv pentru cele mai pesimiste”, a spus Grinchuk.