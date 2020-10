Suma pe care trebuie să o scoată din buzunar ucrainenii pentru a se trata de COVID-19

Sursa: Hromadske

Coronavirusul este de la sine înfricoșător, iar când vezi și cecul pentru tratament…te îngrozești și mai tare. Teste, medicamente, tomografie computerizată, spital — desigur, suma finală a cheltuielilor va depinde de multe circumstanțe. Depinde de severitatea bolii, de asigurarea medicală și de clinica aleasă — de stat sau privată. Și, de asemenea, de noroc – pentru că nu totul în sistemul medical funcționează așa cum ar trebui să fie. Hromadske povestește ce sumă trebuie cheltuită aproximativ pentru tratamentul infecției COVID-19.

Dacă te tratezi acasă

Lisa Nesterenko din Kiev a avut o formă ușoară de COVID-19. La începutul lunii august i-au apărut simptome tipice unei răceli – febră de 370, slăbiciune, dureri musculare, în plus, i-a dispărut mirosul. Primul test PCR Lisa l-a făcut într-o clinică privată cu 2000 grivne, dar aceste costuri au fost acoperite de asigurarea medicală. La clinică nu i-a fost prescris nici un tratament sau teste suplimentare, dar au sfătuit-o să ia paracetamol împotriva inflamațiilor.

Aproximativ peste o săptămână, Lisa a fost contactată de un medic de familie de la cea mai apropiată clinică de stat, care a semnat cu ea o declarația și i-a prescris un test PCR repetat după a 10-a zi după primul. Nu a trebuit să meargă la spitalul orașului – „ambulanța” a venit la ea acasă și i s-a făcut un test pe loc, iar acesta a fost din nou pozitiv. După încă 10 zile procedura s-a repetat, iar rezultatul a fost deja negativ.

Ambele teste au fost făcute conform indicației medicului și au fost gratuite, astfel încât tratamentul pentru Lisa a costat cât două cutii de paracetamol. Dar dacă medicul nu dă nici o îndreptare, în cazul acesta totul trebuie plătit.

De obicei, testul costă 1500-2000 de grivne. În unele laboratoare se poate face și cu 700 de grivne, dar cel mai probabil trebuie stat în rând.

Ira Jaworskaya, de asemenea, a apelat imediat la o clinică privată din Kiev.

„În laboratoarele de stat testele se fac atunci când ești aproape mort, când ai pneumonie bilaterală”, explică ea. „Argumentul că nu te simți bine, că ai temperatură și nu ai miros nu e suficient acolo”.

În plus, spune Ira, rezultatul testului la un laborator de stat îl poți aștepta 7-8 zile, timp în care te poți și vindeca, iar spitalul de stat abia descoperă că ești bolnav.

În cele trei săptămâni de boală, Ira a mers la medic de trei ori, cheltuind câte 650 de grivne pentru fiecare vizită. Primul test, care a confirmat infecția, a costat 1800 de grivne, un test de sânge – aproximativ 600 de grivne. Cel de-al doilea test Ira l-a făcut într-o altă clinică privată, plătind mai puțin – 1100 de grivne. Pentru a se asigura că este deja sănătoasă, a făcut și un test la anticorpi, care a costat 500 de grivne. Tomografia computerizată nu a trebuit s-o facă, dar în clinica ei aceasta costă 1600 de grivne.

„Nu am avut medicamente serioase: picături aproximativ de 100 de grivne, vitamine a câte 30 de grivne, – își amintește Ira. – Dar tot timpul am avut „suport tehnic” de la spital și încă continuă să sune”.

Ira spune că niciodată nu a regretat că a ales o clinică privată, deși tratamentul a costat scump – mai mult de 6000 de grivne.

Dacă te tratezi la spital

Când mama lui Alexei Krasnoshchekov, care la fel a suferit de COVID-19, s-a simțit rău, medicul de familie a trimis o ambulanță la ea acasă pentru a-i face un test PCR. Rezultatul a trebuit să-l aștepte aproximativ o săptămână.

În această săptămână, spune Alexei, medicul l-a sfătuit ceva de genul să-i dea mamei „paracetamol și să urmărească cum vor evolua lucrurile”. Dar femeia face parte din grupul de risc – are un singur rinichi, în plus, se află la evidența cardiologului.

Indignat de lipsa de tratament, Alexei s-a adresat directorului Departamentului de Sănătate al Administrației de Stat a orașului Kiev. În aceeași zi mama lui a fost internată la Spitalul Alexandrovsc cu o temperatură de 39 de grade și diagnosticată cu pneumonie polisegmentară bilaterală. Timp de o săptămână ea se află în spital, i se dă oxigen.

„Nu știu, a influențat faptul că m-am plâns directorului Departamentului, dar mama este tratată absolut gratuit. Nu am nicio pretenție. Condițiile, spune ea, sunt bune, chiar este hrănită normal, de trei ori pe zi. Ea spune că o astfel de atitudine este și față de alții, nu și se iau bani”, spune Alexei.

El îi sfătuiește pe toți să-și cumpere imediat un pulsoximetru pentru a măsura nivelul de oxigen din sânge.

„Acestea nu sunt scumpe, aproximativ 800 de grivne, — spune Alexei, — dar fără ele nu puteți măcar să argumentați plângerile la ambulanță sau medicului de familie”.

În ciuda faptului că în lista de prețuri a Serviciului național de sănătate pentru achitarea serviciilor instituțiilor medicale, care ajuta pacienții cu COVID-19, sunt incluse toate medicamentele necesare și dispozitive medicale, unele spitale de boli infecțioase de stat totuși iau bani de la pacienți. Dacă oamenii se confruntă cu acest lucru, ei trebuie să sune la Serviciului Național de Sănătate la numărul 1677 sau să se adreseze prin intermediul site-ului.

Prietena lui Antonia Selina din Odessa, simțind temperatură și o slăbiciune pronunțată, a făcut testul PCR într-un laborator privat. Rezultatul la un laborator de stat poate fi gata și peste 10 zile, explică ea. Testul, care a costat aproximativ 2000 de grivne, a fost pozitiv. De asemenea, într-o clinică privată femeie a făcut TC (aproximativ 1500 de grivne), care a arătat că plămânii sunt în regulă.

Medicul de familie, care a fost sunat de prietena lui Antonia, a spus ca aceasta să stea acasă și să bea ceai, iar o săptămână mai târziu să facă testul și CT din nou. Atunci s-a descoperit deja că are pneumonie. Cu aceste rezultate ea a mers imediat la Spitalul de Stat de Boli Infecțioase.

„La spital prietenii i s-a spus că a fost foarte norocoasă, pentru că în acea zi două femei au fost externate și pentru ea s-a eliberat un loc”, spune Antonia. – Și imediat a-u avertizat-o că un pat în salon costă 200 de grivne pe zi”.

Când prietena s-a internat în spital, i s-a dat o listă de medicamente care trebuiau cumpărate din bani proprii, pentru că nu există nimic în spital, spune Antonia. Vecinele de salon i-au spus că o astfel de situație în spitalul municipal de boli infecțioase s-a creat din 24 septembrie, toți pacienții fiind nevoiți să plătească chiar și pentru seringi și vată. O roagă pe asistentă să meargă la farmacie.

Femeia s-a aflat o săptămână în spital și a cheltuit pentru medicamente, analize și ședere aproximativ 6000 de grivne. După aceasta tratamentul a continuat acasă.

„Când un pacient are boli adiționale – oncologice, astm – îmi dau seama că unele medicamente de care are nevoie într-un spital infecțios ar putea să nu fie, deoarece COVID-19 cu aceste medicamente nu se tratează”, spune Antonia. – Dar de ce să plătească pentru tot, mai ales că spitalul are un contract cu Serviciului Național de Sănătate, am fost șocată să aflu. Este un nonsens, o sumă colosală adunată în fondul COVID-19, plătim impozite, pe ce bază oamenii trebuie să plătească pentru tot?”

Deci, tratamentul de stat pentru COVID-19, atât la domiciliu cât și la spital, ar trebui să fie și poate fi gratuit. Un tratament confortabil a unei forme ușoare de boală la o clinică privată costă aproximativ 6000 grivne. Iar testul, medicamentele, analizele și o săptămână în spital – îi poate costa pe ucraineni mai mult de 10 mii de grivne.