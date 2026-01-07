SUA au capturat un petrolier sub pavilion rus în Atlantic, după o urmărire de două săptămâni

Statele Unite au capturat petrolierul sub pavilion rus care încerca să evite blocada SUA în apropierea Venezuelei, într-o operațiune riscantă care ar putea duce la o confruntare cu Kremlinul, după ce Moscova ar fi trimis un submarin pentru a proteja nava, relatează The Guardian.

Marinera, cunoscută anterior sub numele de Bella 1, „a fost confiscată în Atlanticul de Nord în urma unui mandat emis de o instanță federală americană, după ce a fost urmărită de USCGC Munro”, a declarat Comandamentul European al SUA într-o postare pe X. Presa americană a relatat că paza de coastă a țării a reușit să urce la bordul petrolierului, fără a întâmpina rezistență.

Postul rus de stat RT a publicat mai devreme două fotografii neclare în care se vede un elicopter apropiindu-se de petrolier, afirmând că era în curs o operațiune.

Marinera naviga în Atlantic între Islanda și Marea Britanie, potrivit datelor de urmărire a navelor furnizate de MarineTraffic.

The Wall Street Journal a raportat că mai multe elicoptere și cel puțin o navă a pazei de coastă au fost utilizate pentru a prelua controlul asupra petrolierului.

Confiscarea marchează punctul culminant al unei urmăriri îndelungate a SUA, care a durat mai mult de două săptămâni și a început după ce petrolierul s-a întors în Atlantic în timp ce călătorea din Iran spre Venezuela, încercând să evite blocada SUA care viza petrolierele sancționate care operau în apropierea apelor venezuelene.

Operațiunea – prima confiscare militară cunoscută a unei nave sub pavilion rus în istoria recentă – ar putea tensiona relațiile cu Vladimir Putin, venind într-un moment delicat, pe fondul continuării negocierilor privind un potențial acord de pace în Ucraina și după capturarea de către SUA a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, un aliat de lungă durată al Kremlinului.

Nava face parte din așa-numita flotă fantomă care transportă petrol pentru Rusia, Iran și Venezuela. Aceasta a fost supusă sancțiunilor din partea SUA în 2024, pe baza acuzațiilor că transporta marfă ilegală pentru o companie deținută de Hezbollah.

Rapoartele inițiale sugerează că petrolierul învechit este gol, fiind în drum spre a prelua petrol venezuelean înainte de a-și schimba cursul. Chiar și așa, Moscova pare să fi depus eforturi considerabile pentru a proteja nava, ridicând întrebări cu privire la motivul pentru care este dispusă să riște o confruntare cu Occidentul în această privință, notează The Guardian.

The Wall Street Journal a raportat marți seara că marina rusă a trimis un submarin pentru a escorta petrolierul, sporind miza unei confruntări în Atlanticul de Nord.

În cele 24 de ore care au precedat operațiunea, au fost observate multiple zboruri de supraveghere occidentale deasupra navei, inclusiv avioane de la bazele americane din Islanda și avioane RAF Rivet Joint și P-8 Poseidon din Marea Britanie, care sunt capabile să detecteze submarine.

În decembrie, echipajul a respins o încercare de abordare a navei de către SUA în apropierea apelor teritoriale ale Venezuelei. Nava a fost redenumită din Bella 1 în Marinera, pe carena sa a fost pictat un steag rus și a fost adăugată în registrul oficial al navelor rusești. Moscova a depus ulterior o protest diplomatic oficial, cerând Washingtonului să înceteze urmărirea.

Datele din registru analizate de New York Times au arătat că cel puțin alte trei petroliere care au operat în apele venezuelene în ultimele săptămâni au fost transferate sub pavilionul rus, indicând o tendință crescândă a Moscovei de a-și extinde registrul la navele care fac obiectul sancțiunilor SUA.