Statele UE, cu excepția Ungariei, condamnă ultimele atacuri ale Kremlinului asupra Ucrainei

Statele Uniunii Europene, cu excepția Ungariei, au condamnat într-o declarație comună ultimele atacuri majore ale Rusiei asupra Kievului și altor orașe din Ucraina, soldate cu moartea a cel puțin 23 de civili, inclusiv patru copii, și cu rănirea multor altora. De asemenea, Regatul Unit s-a alăturat acestei declarații, potrivit unui comunicat oficial al Serviciului European de Acțiune Externă.

„Ne exprimăm condoleanțele și ne solidarizăm cu poporul ucrainean, condamnând ferm atacurile continue ale Rusiei asupra civililor și infrastructurii civile, care reprezintă o escaladare deliberată și subminează eforturile de pace. (…) Vom continua să cooperăm cu partenerii internaționali, inclusiv cu SUA, pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și a instaura o pace cuprinzătoare, justă și durabilă. Rusia trebuie să înceteze uciderile și să arate o voință reală de a ajunge la pace”, au transmis statele semnatare.

Statele semnatare au evidențiat punerea în pericol a vieții diplomaților și a personalului diplomatic, care constituie o încălcare clară a Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Clădirea British Council din Kiev a fost grav avariată, iar un agent de pază a fost rănit pe 27 august.

Atacurile deliberate asupra civililor și obiectivelor non-militare reprezintă crime de război. Toți comandanții, autorii și complicii acestor grave încălcări ale dreptului internațional umanitar vor fi trași la răspundere, se arată în declarație.

Statele UE subliniază că rămân hotărâte să sprijine Ucraina și poporul său în apărarea împotriva Rusiei și în eforturile pentru o pace cuprinzătoare, justă și durabilă: „UE va continua și va intensifica sprijinul oferit Ucrainei în toate domeniile, inclusiv prin accelerarea lucrărilor la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni.”

Declarația a fost susținută de 26 de state membre ale UE (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia). Regatul Unit s-a alăturat, de asemenea, acestei declarații.

Totodată, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a afirmat sâmbătă, 30 august, la Copenhaga, că este imposibil de imaginat ca Rusia să-și primească înapoi activele înghețate în interiorul blocului comunitar dacă Moscova nu plătește despăgubiri, scrie Agerpres.