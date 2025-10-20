Șeful diplomației R. Moldova va întreprinde o vizită de lucru la Luxemburg, unde va participa la reuniunea miniștrilor de Externe

Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, pe marginea reuniunii Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene.

Conform unui comunicat de presă, participarea are loc la invitația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a comisarului european pentru extindere, Marta Kos, și a comisarului european pentru parteneriate internaționale, Jozef Síkela.

„Reuniunea este structurată în două sesiuni: cea dedicată securității, care va reuni statele din regiunea Mării Negre și statele membre ale Uniunii Europene, și cea consacrată conectivității, la care se vor alătura și țările din Asia Centrală”, notează Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

În contextul participării la eveniment, viceprim-ministrul Mihai Popșoi va avea o întrevedere cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos, pentru „a aborda aspecte care țin de politica externă și de securitate a Uniunii Europene”, în contextul procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană.

De asemenea, în cadrul reuniunii ministeriale, Mihai Popșoi va avea o serie de întrevederi bilaterale cu omologii din statele membre ale Uniunii Europene, precum și cu parteneri din afara Uniunii Europene.