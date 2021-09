Rusia și Belarus au convenit o integrare economică şi energetică mai mare, înaintea exercițiilor militare Zapad-2021. Rusia va acorda 630 milioane de dolari sub formă de împrumuturi

Președintele rus Vladimir Putin și liderul belarus, Alexander Lukașenko, au anunțat că au făcut progrese în direcția integrării economiilor celor două țări. Cei doi s-au întâlnit joi seara, înaintea unor exerciții militare comune de amploare, relatează The Guardian.

Putin a spus că cei doi lideri au fost de acord să-și coordoneze politicile macroeconomice, să instituie măsuri fiscale și vamale comune și să armonizeze controalele financiare. Măsurile fac parte dintr-o foaie de parcurs cu 28 de puncte, care ar urma să crească influența Rusiei asupra țării vecine.

Cele două țări vor face pași pentru a-și integra piețele energetice, menținând în același timp reduceri mari la prețul gazelor naturale către Belarus. În plus, Rusia va acorda încă 630 milioane de dolari sub formă de împrumuturi guvernului belarus, care nu are bani în numerar, a spus Putin.

Textele acordurilor nu au fost făcute publice, iar cei doi lideri nu au semnat niciun document în mod public. Nu s-a discutat despre o monedă comună, nici despres acorduri de apărare sau politice, semnalând o limită în negocieri.

Lukașenko, sancționat de Occident pentru o reprimarea brutală a opoziției, a rezistat presiunilor Moscovei de a acorda controlul asupra politicii guvernamentale în schimbul sprijinului rus.

„Mai întâi trebuie pusă baza economică, înainte de a merge mai departe pe calea politică”, a spus Putin după întâlnirea cu Lukașenko, menționând că cele două părți nu au discutat despre o posibilă integrare politică.

Deși cele două părți nu au discutat deschis despre vânzări de arme sau despre noi baze rusești din Belarus, au existat semnale ale unei cooperări militare în creștere între țări.

Înaintea celei de-a șasea întâlniri cu Putin din acest an, Lukașenko a spus că speră să cumpere o cantitate mare de arme, inclusiv avioane de luptă și elicoptere, precum și armele avansate de apărare antiaeriană S-400. De asemenea, Mnskul a susținut că Moscova a mutat avioane Su-30 în Belarus pentru a patrula granițele țării cu Europa.

Întâlnirea dintre cei doi are loc chiar înaintea exercițiilor militare Zapad-2021, în care zeci de mii de militari din Belarus și Rusia vor participa la manevre militare la granițele Europei. Moscova a susținut că până la 200.000 de soldați participă la antrenament, dar se crede că acest număr este umflat.

Exercițiile, care se desfășoară o dată la 4 ani, simulează de obicei un conflict între NATO și o alianță condusă de ruși.