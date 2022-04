Rusia neagă că a ucis civili ucraineni în Bucha: „O nouă producție a regimului de la Kiev pentru presa occidentală”

Ministerul rus al Apărării a negat, duminică că forțele sale au ucis civili în Bucha și susține că imaginile și știrile cu civilii morți și lăsați pe străzi în Bucha sunt false. Rușii susțin în unul dintre clipurile de pe rețelele de socializare cadavrele se mișcă.

Reprezentanții Ministerului rus al Apărării susțin că „toate fotografiile și videoclipurile publicate de regimul de la Kiev, care ar fi mărturie despre un fel de „crime” ale personalului militar rus în orașul Buca, regiunea Kiev, reprezintă o altă provocare”.

„În perioada în care această localitate se afla sub controlul forțelor armate ruse, nici un localnic nu a suferit acțiuni violente”, a precizat ministerul rus al Apărării.

Instituția mai spune că imaginile cadavrelor de pe străzile orașului sunt „o nouă producție a regimului de la Kiev pentru presa occidentală”.

Ministerul rus al Apărării nu a comentat încă oficial situația din Bucha. Raportul menționat mai sus a fost repostat de către minister.

După cinci săptămâni de lupte, trupele ruse s-au retras din localităţile din jurul Kievului. În Bucha, o localitate aflată lângă Irpin şi situată la 37 de kilometri nord-vest de Kiev, reporterii Reuters au văzut cadavre aflate pe străzi şi mai multe mâini şi picioare care ieşeau dintr-o groapă comună parţial acoperită, săpată pe terenul unei biserici.

Cel puţin 300 de civili au fost ucişi în timpul ocupaţiei militare ruse la Bucha. Majoritatea victimelor crimelor de război comise de armata rusă în regiune au fost îngropate în gropi comune, în vreme ce unele cadavre încă se mai află pe străzile oraşului.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO