Rusia a pierdut controlul asupra unei părți a orașului Herson – presa

Rusia a pierdut controlul asupra unei părți a orașului Herson, scrie The New York Times, cu referire la un înalt oficial al Pentagonului. Potrivit sursei citate, forțele ucrainene au reușit să readucă o parte din oraș sub controlul lor.

De asemenea, sursa citată menționează că înaltul oficial al Pentagonului spune că trupele ruse din regiunea Kiev au ocupat poziții defensive și nu sunt pregătite să avanseze.

