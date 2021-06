România: PSD a depus moțiunea de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Florin Cîțu

Partidul Social Democrat (PSD) a depus miercuri, 23 iunie, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Moțiunea va fi citită miercuri în Parlament, urmând ca săptămâna viitoare să fie dezbătută și votată, scrie Digi 24.

Potrivit sursei citate, prim-vicepreședintele PSD a mai declarat că probabil moțiunea va fi dezbătută și votată săptămâna viitoare.

Sorin Grindeanu speră ca și parlamentari ai actualei coaliții de guvernare să voteze moțiunea de cenzură.

„Eu aș face un apel la ei să facă ceea ce e corect pentru România și anume să trimită în istorie acest premier extrem de arogant și care poate să stea de acum încolo de veghe în lanul de lavandă, că tot am văzut că a ajuns cu vaccinarea în lanul de lavandă”, a spus acesta.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spunea luni că există semnale că și parlamentari din Partidul Național Liberal (PNL) ar vrea să voteze moțiunea de cenzură.

„Vom continua negocierile. Am terminat negocierile cu partenerii sociali, deoarece am vrut să vedem în primul rând de la patronate, de la IMM-uri, de la sindicate, dacă este oportun să depunem o astfel de moțiune de cenzură. Cu toții au spus foarte clar că este oportun să depunem moțiunea de cenzură și acest guvern să plece. Am negociat textul moțiunii, l-am finalizat cu partenerii sociali, cu ceilalți parteneri și cu grupul AUR. Se vor regăsi pasaje de la fiecare cuprinse în moțiune”, a spus Marcel Ciolacu.