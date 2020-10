România îl recheamă pe ambasadorul din Belarus, în semn de protest față de acțiunile regimului Lukașenko

România îl va rechema pe ambasadorul din Belarus, Viorel Moșanu, în semn de solidaritate cu Polonia si Lituania, acuzate de regimul Lukașenko de amestec în politica internă a țării. Cele două țări și-au retras ambasadorii, urmate de Cehia, Estonia, Letonia și Germania și Bulgaria.

„Am decis să rechemăm ambasadorul din Belarus pentru consultări, în semn de solidaritate cu Lituania și Polonia. Belarus trebuie să înțeleagă că folosirea presiunii diplomatice asupra statelor membre UE nu va ajuta la un dialog și nu va aduce rezultate pozitive”, a scris ministrul de Externe Bogdan Aurescu pe Twitter.

