România: conducerea PNL a aprobat lista de miniștri ai Guvernului Ciucă

Conducerea Partidului Național Liberal (PNL) a aprobat vineri, 29 octombrie, lista de miniștri din Guvernul Ciucă și programul de guvernare. Premierul desemnat al României Nicolae Ciucă va depune sâmbătă, 30 octombrie, la Parlament, lista cu miniștrii care vor face parte din cabinetul său. Votul de învestitură va avea loc săptămâna viitoare, scrie Digi 24.

A fost o singură abținere pentru lista de miniștri, în timp ce programul a fost aprobat în unanimitate, a spus președintele PNL, Florin Cîțu.

În debutul ședinței, președintele PNL Florin Cîțu a anunțat conducerea partidului că nu renunță la guvernul minoritar, că nu se flexibilizează mandatul de negociere, însă discuții cu celelalte partide vor mai avea loc în zilele următoare.

„Nu îmi depun mandatul. Cum arată cifrele, matematic, guvernul nu are șanse să treacă. Pe parcursul negocierilor, am constatat inflexibilitate în negociere. Am constatat că, probabil, nu se va ajunge la un acord pentru formarea unei majorități. Totuși, dată fiind această situație complicată, am hotărât să merg cu programul de guvernare în parlament. De azi până miercuri mai este timp, există timp de reflecție. Nu am experiență politică, dar îmi dau seama că prin votarea acestui guvern se poate câștiga timp pentru ca partidele politice să negocieze”, a declarat Nicolae Ciucă.

Pe 20 octombrie curent, Guvernul Cioloș a fost respins la votul din Parlament. Acesta a reușit să strângă 88 de voturi „pentru” din necesarul de 234 de voturi pentru învestitură. Digi 24 relatează, citând unele surse, că în afară de cei 78 de parlamentari ai USR (doi au fost absenți) ar fi votat zece parlamentari de la PNL și minorități.