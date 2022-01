România a propus organizarea unei întâlniri a miniștrilor de Externe din UE la Kiev. Ucraina salută inițiativa

Ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu, a transmis luni, 24 ianuarie, după cea de-a doua zi a Consiliului de Afaceri Externe, că a propus în cadrul reuniunii să fie organizată o întâlnire a miniștrilor de Externe la Kiev, în semn de solidaritate cu Ucraina în fața amenințării ruse de la graniță, scrie Digi 24.

Ministrul de Externe al Ucrainei a salutat susținerea lui Bogdan Aurescu pentru invitația lansată în decembrie oficialilor de rang înalt din UE.

„Dragă prietene Bogdan Aurescu, mulțumesc pentru această idee grozavă. Am cerut partenerilor Ucrainei în decembrie să facă exact acest lucru: vizite la nivel înalt în Ucraina în ianuarie-februarie. Suntem pregătiți să primim miniștrii de Externe ai UE în Kiev pentru o întâlnire a Consiliului de Afaceri Externe al EU”, a transmis, printr-un mesaj pe Twitter, ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba.

Dear friend @BogdanAurescu, thank you for this great idea. I called on Ukraine’s partners earlier in December to do exactly this: high-level visits to Ukraine in January-February. We’re ready to welcome EU foreign ministers in Kyiv for a meeting of EU Foreign Affairs Council #FAC https://t.co/5abI64wZXA