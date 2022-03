Război în Ucraina. Agenția Spațială Europeană declară că a suspendat misiunea ruso-europeană pe Marte

Agenția Spațială Europeană a anunțat că a suspendat misiunea ruso-europeană pe Marte din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, scrie CNN.

„Deplângem profund victimele umane și consecințele tragice ale agresiunii împotriva Ucrainei. Deși recunoaște impactul asupra explorării științifice a spațiului, ESA este pe deplin aliniată cu sancțiunile impuse Rusiei de statele sale membre”, a spus ESA într-un comunicat.

În timpul ședinței sale de la Paris, consiliul de conducere al ESA „a recunoscut imposibilitatea actuală de a desfășura cooperarea în curs cu (agenția spațială a Rusiei) Roscosmos în misiunea rover ExoMars cu o lansare în 2022 și a mandatat directorul general al ESA să ia măsurile corespunzătoare pentru suspendarea. activitățile de cooperare în consecință”, a spus el.

În ciuda suspendării misiunii pe Marte, ESA a spus că programul Stației Spațiale Internaționale „continuă să funcționeze nominal. Scopul principal este de a continua operațiunile sigure ale ISS, inclusiv menținerea siguranței echipajului.”

