Proteste violente în Germania. Magazine jefuite, sute de persoane arestate și polițiști răniți

Mai multe magazine din centrul orașului Frankfurt au fost jefuite sâmbătă seara, 30 octombrie, în urma unor proteste împotriva costului ridicat al vieții. Violențe au fost înregistrate și în alte orașe din Germania, inclusiv Berlin, Köln și Hamburg, dar și în Franța, transmite BBC.

Anterior, mii de persoane au participat la manifestații care s-au desfășurat în mare parte pașnic. Protestele au fost organizate de mișcarea „Gen Z regelt”, care înseamnă „Generația Z preia controlul”.

Participanții au ieșit în stradă pentru a protesta față de finanțarea insuficientă a școlilor, creșterea costului vieții, reducerea cheltuielilor publice și serviciul militar obligatoriu. Violențele din Germania au loc în contextul unor proteste similare organizate de tineri în Franța, unde peste 320 de mii de persoane au manifestat sâmbătă.

Duminică, 21 octombrie, ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat pentru publicația Bild că poliția a reușit să prevină în timpul nopții violențe de amploarea celor înregistrate în ultimele săptămâni la Paris. Oficialul a cerut pedepse dure pentru persoanele implicate în violențe și jafuri.

Magazine devastate și persoane arestate la Frankfurt

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 31 octombrie, poliția a închis o mare parte a principalei străzi comerciale din Frankfurt. Un purtător de cuvânt al poliției a anunțat că numeroase persoane au fost arestate.

Potrivit autorităților, la manifestațiile din Frankfurt, München și Berlin au participat până la 18 mii de persoane, aproximativ jumătate din numărul estimat de organizatori pe site-ul lor. Presa germană relatează că, în total, zeci de mii de oameni au protestat sâmbătă în orașele Germaniei.

Lina Friedrich, purtătoarea de cuvânt a mișcării „Gen Z regelt”, a declarat că manifestațiile au fost organizate pentru a lupta pentru pace și libertate, nu pentru război și constrângere.

„Cel mai important pentru noi este să existe un sprijin mai mare pentru sistemele de sănătate și educație. Suntem împotriva serviciului militar obligatoriu și susținem o distribuire mai echitabilă a poverii financiare”, a declarat aceasta.

Sâmbătă seara, 30 octombrie, poliția din Frankfurt a anunțat că în centrul orașului au izbucnit revolte violente și că au fost mobilizate unități speciale.

Potrivit poliției, geamurile mai multor magazine au fost sparte, iar asupra echipelor de intervenție au fost aruncate cocktailuri Molotov.

Autoritățile au precizat că a fost spart și geamul unui magazin de arme. După reținerea unui suspect, polițiștii au confiscat două arme. Alte persoane au pătruns în magazine și au furat încălțăminte sport și diverse produse.

Potrivit poliției, situația din Frankfurt s-a liniștit în cursul nopții spre duminică.

Violențe și în Berlin, Köln și Hamburg

Incidente similare au fost înregistrate și în alte orașe germane, după manifestațiile care, în prima parte a zilei, s-au desfășurat în mare parte pașnic.

La Köln, poliția a anunțat că mai mulți agenți au fost atacați în apropierea gării centrale. Agresorii au aruncat sticle și chiar o bicicletă spre forțele de ordine.

Șeful poliției din Köln, Johannes Hermanns, a declarat că este „profund trist” faptul că tinerii care doreau să protesteze pașnic pentru viitorul lor au fost însoțiți de extremiști interesați doar de violență.

La Berlin, o manifestație de mai mică amploare, organizată seara după protestele din timpul zilei, s-a soldat cu rănirea a 27 de polițiști. Potrivit autorităților, până la 56 de persoane au fost reținute temporar.

În Hamburg, persoane îmbrăcate în negru au lansat artificii și au incendiat baricade. Postul public de televiziune NDR a relatat că 120 de persoane au fost arestate.

Peste 320 de mii de protestatari în Franța

Protestele din Germania au avut loc în aceeași zi cu alte manifestații de amploare organizate în Europa.

În Franța, peste 320 de mii de persoane au participat la al treilea weekend consecutiv de proteste, desfășurate în mare parte pașnic, în mai multe orașe.

Manifestanții au cerut măsuri pentru reducerea costului vieții și îmbunătățirea serviciilor publice, în special a sistemului de educație. Mii de polițiști au fost mobilizați în întreaga țară, iar în unele orașe forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanților.

Peste 500 de persoane au fost arestate în urma confruntărilor din Toulouse, Lyon și Marsilia. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că un polițist a fost rănit de un cocktail Molotov. La Paris, poliția a anunțat că mai multe sute de persoane implicate în violențe au atacat forțele de ordine, aruncând diverse obiecte.

Protestele se extind în Europa

Manifestații au avut loc și în Italia, unde s-au înregistrat confruntări între protestatari și polițiști la Roma și Torino.

În Portugalia, poliția a intervenit pentru a evacua o nouă tabără de corturi instalată după ce mii de persoane au protestat împotriva unui proiect de lege privind chiriile. Manifestanții susțin că noile prevederi ar putea agrava criza locuințelor, într-o țară în care prețurile caselor s-au dublat și chiar au depășit acest nivel în ultimii zece ani.

În ultima perioadă, proteste la care au participat în special tineri au avut loc în mai multe țări europene, printre care Franța, Belgia, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Grecia, Serbia și Albania.

Deși revendicările diferă de la o țară la alta, majoritatea manifestanților sunt nemulțumiți de creșterea costului vieții, dificultățile de a găsi locuințe accesibile, calitatea educației și reducerea finanțării serviciilor publice.