Rosstat, ținta unui atac cibernetic: hackerii belaruși susțin că au obținut date despre pierderile militare ale Rusiei în Ucraina

Site-ul Serviciului Federal de Statistică de Stat al Rusiei (Rosstat) a fost atacat cibernetic în noaptea de 1 noiembrie. Hackerii belaruși susțin că au obținut acces la o parte importantă a infrastructurii IT a instituției, inclusiv la informații referitoare la pierderile militare ale Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. Totodată, aceștia afirmă că au extras aproximativ 23 de terabiți de date, transmite Meduza.

Pe paginile site-ului Rosstat a apărut un mesaj în limba belarusă: „Nimeni nu va putea evita responsabilitatea”, însoțit de siglele grupărilor de hackeri „Cyberpartizanii BY” și Silent Crow, relatează publicația „Kommersant”.

Mesajele au fost publicate atât pe paginile direcțiilor regionale ale Rosstat, cât și în secțiunea federală a site-ului. În cursul dimineții, platforma și-a reluat funcționarea.

Gruparea Silent Crow a revendicat, de asemenea, atacul cibernetic și a anunțat că ar fi distrus infrastructura IT internă a Rosstat. Potrivit hackerilor, aceștia au reușit să pătrundă într-o parte semnificativă a sistemelor informatice ale instituției, inclusiv în cele ale aparatului central, ale subdiviziunilor regionale și ale Centrului Principal Interregional pentru Prelucrarea și Difuzarea Informațiilor Statistice.

Printre datele la care afirmă că au obținut acces s-ar număra și „informații referitoare la pierderile militare ale Federației Ruse în timpul războiului împotriva Ucrainei, inclusiv date prezentate în sistemele Rosstat”.

„În total, pe durata prezenței noastre în infrastructură, au fost extrase aproximativ 23 TB de informații. Cea mai mare parte a volumului este constituită din baze de date, documente interne, informații de serviciu și date de pe calculatoarele de lucru ale angajaților”, au transmis reprezentanții grupării Silent Crow.

Rosstat a confirmat atacul cibernetic, însă a respins existența unei scurgeri de informații. Instituția a precizat că „în urma atacului nu a fost constatată nicio scurgere de baze de date sau de informații protejate prin lege”.

Hackerii belaruși sunt cunoscuți, printre altele, pentru atacul de amploare lansat în iulie 2025 asupra sistemelor informatice ale companiei aeriene ruse Aeroflot. Defecțiunile provocate de atac au afectat zeci de mii de pasageri. Numai din cauza anulării curselor, compania ar fi pierdut cel puțin 260 de milioane de ruble, în timp ce prejudiciul total a fost estimat la zeci de milioane de dolari.

În iulie 2026, Curtea Supremă a Rusiei a declarat grupările „Cyberpartizanii BY” și Silent Crow drept organizații extremiste.