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Un tânăr de 22 de ani a murit în urma unei altercații lângă un local din sectorul Botanica. Un suspect, reținut
Un caz de agresiune soldat cu decesul unui tânăr de 22 de ani, produs în această dimineață, 1 noiembrie, în sectorul Botanica al capitalei, este investigat de către Poliție.
Preliminar, polițiștii au stabilit că, în urma unei altercații izbucnite între mai multe persoane, în adiacentul unui local, tânărul a suferit leziuni incompatibile cu viața, decesul acestuia fiind constatat la fața locului.
În urma intervenției, polițiștii au identificat un suspect, cu vârsta de 25 de ani, care a fost reținut pentru 72 de ore.
Pe caz a fost pornită o cauză penală, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor, susține Poliția.