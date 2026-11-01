FBI acuză oficial Coreea de Nord de furtul criptomonedelor de la Binance în valoare de 6,3 miliarde de dolari

Biroul Federal de Investigații (FBI) din SUA a acuzat sâmbătă, 31 octombrie, Coreea de Nord că ar fi furat criptomonede în valoare de peste șase miliarde de dolari de pe platforma Binance. Acesta ar putea fi cel mai mare furt de criptomonede din istorie, relatează Le Monde.

Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, a anunțat că va acoperi integral pierderile provocate de atacul informatic. Compania susține că a folosit deja bani proprii pentru a recupera 90% din valoarea criptomonedelor furate.

Potrivit FBI, atacul ar fi fost organizat de gruparea de hackeri TraderTraitor, care are legături cu regimul din Coreea de Nord. Aceeași grupare este suspectată că ar fi furat 1,5 miliarde de dolari de pe platforma Bybit în februarie 2025.

Într-un comunicat, FBI a precizat că furtul de pe Binance ar fi avut loc în jurul datei de 29 octombrie 2026. Anchetatorii americani au observat că hackerii au început să transforme criptomonedele furate în Ethereum, pentru a le transfera ulterior prin diferite servicii financiare și a le ascunde proveniența.

Autoritățile americane au cerut companiilor din domeniul criptomonedelor să blocheze tranzacțiile asociate portofelelor digitale folosite de hackeri pentru a transfera banii furați.

Sâmbătă, Binance a anunțat că a alocat peste 6,34 miliarde de dolari din fondurile proprii pentru a acoperi pierderile. Compania a precizat că a reușit să înlocuiască deja 90% din criptomonedele furate, însă recuperarea restului de 10% ar putea dura mai mult, deoarece unele dintre acestea sunt mai greu de cumpărat în cantități mari.

În urma atacului, Binance a suspendat temporar retragerile de bani și criptomonede ale utilizatorilor. Potrivit companiei, operațiunile urmau să fie reluate duminică, 1 noiembrie.

Totuși, vestea atacului a provocat scăderi importante pe piața criptomonedelor. Bitcoin a pierdut aproape 5% din valoare, Ethereum a scăzut cu aproape 6%, iar BNB, criptomoneda asociată platformei Binance, s-a ieftinit cu aproape 10%.

Reprezentanții Binance au descris incidentul drept un atac informatic complex, în care hackerii au reușit să pătrundă în sistemele companiei prin mai multe puncte vulnerabile.

Amploarea furtului a atras din nou atenția asupra activităților hackerilor nord-coreeni. Coreea de Nord este vizată de numeroase sancțiuni internaționale din cauza programelor sale nucleare și balistice, iar autoritățile occidentale acuză regimul de la Phenian că folosește atacurile informatice pentru a obține bani.

Gruparea TraderTraitor ar face parte din organizația de hackeri Lazarus Group, cunoscută pentru atacul informatic asupra companiei Sony Pictures din 2014. Atunci, hackerii au fost acuzați că au atacat compania ca reacție la filmul The Interview, o comedie care îl ironiza pe liderul nord-coreean Kim Jong-un.