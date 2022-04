Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale de la Haga a vizitat Bucea și Borodianka: acesta nu este un fals, am văzut morții

Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale de la Haga Karim Khan, aflat în vizită la Bucea și Borodianka, regiunea Kiev, spune că ceea ce se întâmplă acolo nu este un fals, așa cum încearcă să spună Kremlinul. Potrivit presei ucrainene, declarația a fost făcută în timpul unui briefing susținut la Kiev.

De asemenea, procurorul-șef al Curții Penale Internaționale de la Haga a subliniat că justiția nu trebuie să fie de partea Ucrainei sau a Federației Ruse, ci de partea umanității.

Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale de la Haga a vizitat Bucea și Borodianka, iar o echipă de experți de la ai Curții lucrează și în alte localități eliberate.

„Desigur, am văzut stricăciunile și infrastructura distrusă, am văzut sacii cu cadavrele morților, am văzut-o ieri lângă biserica din Bucea. Dar nu am fost încă la Mariupol și Harkov… Prin urmare, este prea devreme să vorbim despre dovezi, dovezile trebuie să vorbească de la sine, iar când judecătorii le vor lua în considerare și vor lucra cu ele, atunci vom avea deja despre ce să vorbim”, a spus el.