Primele imagini din cadrul vizitei președintei Sandu la Kiev. Maia Sandu a vizitat Bucha și Irpin – GALERIE FOTO și VIDEO

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, efectuează luni, 27 iunie, o vizită de lucru la Kiev. Este prima vizită pe care șefa statului o întreprinde în Ucraina de la începutul invaziei Moscovei asupra țării vecine.

Șefa statului a vizitat până acum orașul Bucha, unul dintre orașele în care au fost descoperite cadavre ale civililor ucraineni, cei mai mulți dintre ei împușcați în zona capului, după retragerea trupelor ruse de acolo.

Hanna Liubakova, o jurnalistă din Belarus, a publicat pe Twitter mai multe imagini cu președinta Sandu în timpul vizitei de la Bucha.

„Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a vizitat Borodianka, Bucha și Irpin. Un semn important de solidaritate!”, a scris jurnalista.

#Ukraine Moldovan President @sandumaiamd visited Borodianka, Bucha and Irpin. An important sign of solidarity! pic.twitter.com/9htWn55Rff