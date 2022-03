Președintele SUA, Joe Biden, după teleconferința cu liderii occidentali: „Ne-am afirmat disponibilitatea de a continua să impunem costuri severe Rusiei”

Președintele SUA, Joe Biden, a avut luni, 18 februarie, o teleconferință cu aliații și partenerii occidentali privind răspunsul SUA la ofensiva Rusiei asupra Ucrainei.

Potrivit unui comunicat al Casei Albe, liderii occidentali au recunoscut curajul poporului ucrainean în fața agresiunii ruse și au discutat despre sprijinul lor continuu pentru Ucraina, inclusiv asistență de securitate, economică și umanitară.

Într-o postare pe pagina sa de Twitter, Biden a accentuat sprijinul SUA pentru poporul ucrainean, menționând faptul că împreună cu partenerii occidentali își afirmă disponibilitatea de a continua să impună costuri severe Rusiei dacă situația nu se detensionează.

I spoke today with Allies and partners to discuss Russia’s unprovoked war on Ukraine. We are continuing our support for the Ukrainian people as they defend their country and affirmed our readiness to keep imposing severe costs on Russia if they do not de-escalate. pic.twitter.com/mpQKYOvmUj