Președintele Consiliului European vine săptămână viitoare în R. Moldova

Președintele Consiliului European, Charles Michel, va efectua, pe 4 mai, o vizită în R. Moldova, unde urmează să aibă o întrevedere cu președinta țării Maia Sandu, potrivit agendei publicate pe pagina oficială a Consiliului European.

La 27 aprilie, după incidentele din regiunea transnistreană, președintele Consiliului European, Charles Michel, a anunțat, într-o postare, că este în dialog permanent cu președinta Maia Sandu și și-a exprimat solidaritatea deplină cu R. Moldova „în aceste vremuri dificile și provocatoare”.

De asemenea, Charles Michel a menționat că regiunea transnistreană nu ar trebui să fie folosită în calitate de „cal troian” pentru „intensificarea tensiunilor din regiune”.

