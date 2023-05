Premiile Pulitzer 2023. NYT şi AP, recompensate pentru relatările despre războiul din Ucraina. Un fotograf din România, pe lista câștigătorilor

Agenția de presă Associated Press și ziarul The New York Times au fost recompensate luni, 8 mai, cu premii Pulitzer, cele mai prestigioase distincții ale presei americane, pentru felul în care au relatat despre războiul din Ucraina.

Una dintre cele mai importante instituții media din lume, New York Times (NYT) şi reporterii săi au primit premiul Pulitzer pentru „reportaj internațional” pentru „acoperirea neabătută a invaziei Ucrainei de către Rusia, în special pentru o anchetă de opt luni asupra morților ucraineni din Bucea și a unității rusești responsabile de aceste crime”, a anunțat Marjorie Miller, administratorul premiilor Pulitzer, într-un mesaj video, potrivit Agerpres.

Agenția de presă americană AP a primit premiul pentru „serviciu public” pentru un reportaj „curajos” despre asediul orașului ucrainean Mariupol. Simbol al rezistenței ucrainene, acest oraș-port din sud-estul țării a fost asediat și bombardat timp de mai multe săptămâni de forțele ruse la începutul invaziei.

AP a câștigat și un Pulitzer la categoria „breaking news photo” pentru imaginile sale „unice” de la începutul conflictului, în urmă cu 14 luni. Românul Vadim Ghirda, fotograf AP, a făcut parte din echipa agenţiei de presă care a câştigat acest premiu, conform AP.

Mai jos este o galerie foto care prezintă munca premiată cu Pulitzer a fotografilor AP Evgeni Maloletka, Emilio Morenatti, Vadim Ghirda, Rodrigo Abd, Felipe Dana, Nariman El-Mofty, Bernat Armangue.

Kiev, 25 februarie 2022 – AP Photo Emilio Morenatti

Kiev, 16 aprilie 2022 – AP Photo Rodrigo Abd

Mariupol, 11 martie 2022 – AP Photo Evgeniy Maloletka

Bucea. 3 aprilie 2022 – AP Photo Vadim Ghirda

Mariupol. 9 martie 2022 – AP Photo Evgeniy Maloletka