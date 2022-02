Parlamentară ucraineană, cu un Kalașnikov în mână: „Femeile noastre vor proteja țara la fel ca bărbații noștri” – FOTO

Kira Rudik, deputată în Rada Supremă din Ucraina din 2019, a postat un mesaj pe Twitter în care spune că a început să învețe a folosi arme de foc, în contextul războiul din țara sa. Alături de mesajul postat, parlamentara ucraineană a postat și o fotografie în care apare cu un Kalașnikov în mână, menționând că, așa cum o fac și bărbații, și femeile își vor apăra țara.

I learn to use #Kalashnikov and prepare to bear arms. It sounds surreal as just a few days ago it would never come to my mind. Our #women will protect our soil the same way as our #men. Go #Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/UbF4JRGlcy