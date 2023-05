NATO trimite încă 700 de militari în Kosovo, anunță secretarul general al organizației

NATO va desfășura un contingent suplimentar în Kosovo după ce 30 de membri ai Forței internaționale de pace KFOR au fost răniți în recentele violențe, a anunțat marți, 30 mai, secretarul general al Alianței Nord-Atlantică, Jens Stoltenberg. Astfel, potrivit lui Stoltenberg, în urma unei decizii luate în cadrul organizației, în Kosovo vor fi trimiși 700 de soldați.

Stoltenberg susține că „Priștina și Belgradul trebuie să ia măsuri concrete pentru detensionarea situației, să se abțină de la noi comportamente iresponsabile și să se angajeze în dialogul facilitat de UE, care este singura cale către o pace durabilă”.

Decizia de a trimite 700 de militari ai NATO în Kosovo a fost salutată de șeful diplomației UE, Josep Borrell. Potrivit lui Borrell, „calmul trebuie să fie restabilit acum” în Kosovo.

I welcome #NATO SG @jensstoltenberg’s decision to deploy additional 700 troops to #Kosovo.



We will continue our close coordination and cooperation with @NATO_KFOR including through our @EULEXKosovo mission.



Calm must be restored now.