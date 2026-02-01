Musk spune că măsurile luate pentru a împiedica Rusia să utilizeze Starlink „par să fi dat rezultate”

Elon Musk a declarat duminică, 1 februarie, că măsurile luate de compania sa SpaceX pentru a opri utilizarea „neautorizată” de către Rusia a sistemului său de internet Starlink „par să fi dat roade”, în timp ce șeful apărării de la Kiev a afirmat că oficialii lucrează la găsirea unor soluții pentru a împiedica orice utilizare viitoare de către Moscova, scrie Reuters.

Armata de la Kiev se bazează pe zeci de mii de conexiuni internet Starlink prin satelit pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă și pentru pilotarea unor misiuni cu drone, dar a declarat săptămâna aceasta că a găsit terminale Starlink pe drone cu rază lungă de acțiune utilizate în atacurile rusești.

Ucraina a declarat că colaborează cu SpaceX pentru a împiedica Rusia să ghideze drone cu ajutorul Starlink.

„Se pare că măsurile pe care le-am luat pentru a opri utilizarea neautorizată a Starlink de către Rusia au dat roade. Vă rugăm să ne informați dacă mai sunt necesare alte măsuri”, a declarat Musk, CEO-ul SpaceX, pe X.

Într-o declarație separată făcută duminică, ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că Kievul dezvoltă un sistem care va permite doar terminalelor Starlink autorizate să funcționeze pe teritoriul Ucrainei.

„Ucraina, împreună cu Starlink, a luat deja primele măsuri care au dat rezultate rapide în combaterea dronelor rusești”, a scris el pe X.

„Următorul pas este implementarea unui sistem care va permite doar terminalelor autorizate să funcționeze pe teritoriul Ucrainei”.

Într-o postare pe rețelele sociale din februarie 2024, SpaceX a declarat că nu vinde și nu livrează Starlink în Rusia și că „nu desfășoară niciun fel de activitate comercială cu guvernul rus sau cu armata rusă”.

Musk a activat serviciul Starlink în Ucraina în 2022, după ce Kievul a cerut ajutor în primele zile după invazia rusă la scară largă.