Miniştrii Apărării şi de Externe ai Ucrainei s-au întâlnit la Varșovia cu secretarul de stat și secretarul Apărării ai SUA

Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, și Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, s-au întâlnit la Varșovia cu secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, și secretarul Apărării al SUA, Lloyd Austin. Despre asta au anunțat oficialii ucraineni pe paginile lor de Twitter.

Potrivit ministrului de externe al Ucrainei, Dmitry Kuleba, discuțiile cu Anthony Blinken și Lloyd Austin sunt dedicate identificării „soluțiilor practice atât în ​​sfera politică, cât și în cea a apărării, pentru a întări capacitatea Ucrainei de a rezista agresiunii ruse”.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022

Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov a adăugat că delegația ucraineană va participa la discursul lui Joe Biden despre război.

Publicitate

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between 🇺🇦-🇺🇸 with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we’ll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

Details later. pic.twitter.com/APFcVMxUz1 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 26, 2022

Președintele SUA, Joe Biden, se află într-o vizită în Polonia. Vineri seara, Biden s-a întâlnit cu militarii americani, staționați în Rzeszow, Polonia, pentru a întări flancul estic al NATO.

This afternoon, I met with members of the 82nd Airborne Division on the ground in Poland. These folks are serving alongside our Polish Allies to bolster NATO’s frontline defenses. They’re doing incredible work and I’m grateful for their service. pic.twitter.com/mXu50UuRWI — President Biden (@POTUS) March 25, 2022

La Varşovia, Biden va avea o întâlnire bilaterală cu președintele polonez Andrzej Duda. De asemenea, președintele american va ține un discurs în contextul invaziei Rusiei în Ucraina.

Publicitate