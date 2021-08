Ministerul rus al Justiției a inclus în registrul „agenților străini” postul de televiziune „TV Rain” și mai mulți jurnaliști de la publicația „Vajnîe Istorii”

Ministerul Justiției din Federația Rusă a inclus canalul de televiziune independent „TV Dojdi/TV Rain” și mai mulți jurnaliști de la publicația de investigații „Важные истории/Istorii Importante” în registrul mass-media considerate „agenți străini”, transmit tvrain.ru și Novaya Gazeta.

Pe lângă „TV Rain”, lista „agenților străini” include jurnaliștii Roman Shleinov, Irina Dolinina, Alesea Marokhovskaia, Dmitri Velikovski, precum și redactor-șef al redacției „Важные истории/Istorii Importante”, Roman Anin, dar și pe fosta jurnalistă a publicației Olesea Shmagun. Jurnalistul Stepan Petrov a fost, de asemenea, inclus în registru. În total, în acest registru sunt acum 25 de persoane și 18 publicații.

Redacția „Важные истории” a lansat o declarație în legătură cu includerea ei în registrul „agenților străini”:

„De la înființarea noastră, acum un an, nu am ascuns cititorilor noștri că suntem înregistrați în străinătate. Am făcut asta pentru a fi liberi. Și pentru a nu se transforma, la fel ca mass-media de stat rusă, în serviciul de informații al guvernului, care latră atunci când i se ordonă acest lucru. În ceea ce privește lista agenților străini în sine, există deja atât de mulți oameni decenți și publicații în ea, încât este pur și simplu indecent să nu fii pe ea”.

La rândul ei, Natalya Sindeeva, directorul general al „TV Rain”, a declarat că a aflat din presă despre includerea canalului în registrul „agenților străini” și anunță că va contesta în judecată decizia autorităților ruse.

Redactorul-șef al TV Rain, Tikhon Dzyadko, a spus că postul TV va continua să funcționeze ca și până acum. „În toți cei 11 ani de existență, TV Rain a funcționat în deplină conformitate cu legislația rusă, toate sursele noastre de finanțare sunt cunoscute, deoarece publicăm situațiile noastre financiare pe site-ul nostru web. Vom continua să lucrăm ca până acum”, a scris el pe canalul său de Telegram.

Anterior, în același registru al „agenților străini”, Ministerul Justiției a inclus „The Insider”, „Проект” și alți jurnaliști de la diferite publicații.