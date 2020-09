Mesajul criptic despre cazul Navalnîi transmis de ofițerul care a fost otrăvit cu Noviciok în Marea Britanie

Ofițerul de poliție otrăvit cu Noviciok în Marea Britanie, în martie 2018, a postat pe Twitter un mesaj misterios legat de cazul lui Aleksei Navalnîi.

Detectivul Nick Bailey a fost internat în spital după ce a intrat în contact cu agentul neurotoxic, în urma atacului asupra fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Yulia, în Salisbury, sudul Angliei. Joi, detectivul a postat un răspuns la un tweet al primului ministru britanic, Boris Johnson, prin care acesta a condamnat guvernul rus și a promis că „va colabora cu parteneri internaționali pentru a se asigura că se va face dreptate”, relatează CNN.

Bailey a scris: „Sunt atât de multe de spus despre acest tweet. Dar nu pot și nu o voi face”.

I have so much that I want to say about this tweet. But I can’t, and I won’t. https://t.co/1ZzDzl5WKa