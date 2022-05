Mesajele de condoleanțe ale autorităților ucrainene, după decesul primului președinte al Ucrainei: „Kravciuk și-a pus semnătura pe certificatul de deces al Imperiului Sovietic”

Primul președinte al Ucrainei, Leonid Kravciuk, un fost comunist care a contribuit la prăbușirea Uniunii Sovietice, s-a stins din viață marți, 10 mai, la vârsta de 88 de ani. Anunțul despre deces a fost făcut de primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, care l-a descris pe Kravciuk drept omul care a stat la originea statului ucrainean modern.

„El spunea că un lider are următoarele calități: talent, caracter puternic și inteligență. Toate acestea au fost inerente lui Leonid Makarovici (Leonid Kravciuk n. red.), care a intrat în istoria statului nostru suveran ca primul său lider ales legal. El a trăit în vremuri tulburi – decizii dificile și istorice, crearea independenței Ucrainei. Pentru independența și libertatea noastră luptăm și astăzi, într-un război teribil împotriva statului rus care vrea să restaureze imperiul. Și vom păstra suveranitatea și libertatea pe care am câștigat-o acum mai bine de 30 de ani! Nu vom da înapoi și vom câștiga! Mulțumesc, Leonid Makarovici, pentru dragostea ta pentru Ucraina, pentru înțelepciunea și curajul tău. Dumnezeu să te odihnească în pace”, a spus primarul Kievului într-o postare pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, vicepremiera Ucrainei, Irina Vereșciuck, a spus într-o postare pe Telegram că Leonid Kravciuk va rămâne în memoria ucrainenilor drept o „persoană luminoasă și înțeleaptă”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, l-a descris pe Kravciuk ca pe un „lider înțelept” care a condus țara în primii ani haotici ai independenței.

Potrivit lui Zelensky, Kravciuk a dat dovadă de înțelepciune pe măsură ce mișcarea națională ucraineană a căpătat putere la sfârșitul anilor 1980, culminând cu un referendum în decembrie 1991 în care peste 90% dintre alegători au ales independența.

Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a menționat că primul președinte al Ucrainei și-a pus semnătura pe „certificatul de deces al Imperiului Sovietic”.

„A murit Leonid Makarovici Kravciuk (…). Omul înțelept, inteligent și sincer. Omul care a făcut istorie, omul epocii. Semnătura a fost pusă pe certificatul de deces al Imperiului Sovietic (…)”, spus ministrul ucraineană al Apărării.

Leonid Kravchuk, the 1st President of Ukraine & the first Supreme Commander-in-Chief of the #UAarmy, has passed away. With his signature, the Evil Empire disintegrated. Thank you for the peaceful renewal of our Independence. We’re defending it now with weapons in our hands.R.I.P. pic.twitter.com/WZ8p0z1MdL