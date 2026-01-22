Marina franceză a interceptat un petrolier rus sancționat, în Marea Mediterană. Macron: „Activitățile flotei fantomă contribuie la finanțarea războiului împotriva Ucrainei”

Marina franceză a interceptat joi, 22 ianuarie, în Marea Mediterană, un petrolier rus suspectat că face parte din flota fantomă care permite Rusiei să exporte petrol în ciuda sancțiunilor, relatează Reuters.

„Această operațiune a fost desfășurată cu sprijinul mai multor aliați. Ea a fost efectuată în deplină conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron pe X.

Interceptarea a avut loc în largul mării, în vestul Mediteranei, între coasta sudică a Spaniei și coasta nordică a Marocului, a declarat poliția maritimă franceză într-un comunicat separat.

Marinele militare ale altor țări, inclusiv Marea Britanie, au sprijinit operațiunea, se mai arată în comunicat.

UE a impus 19 pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, dar Moscova s-a adaptat la majoritatea măsurilor și continuă să vândă milioane de barili de petrol către țări precum India și China, de obicei la prețuri reduse, notează Reuters.

O mare parte din petrol este transportată de ceea ce se numește o flotă fantomă de nave care operează în afara industriei maritime occidentale.

Nava, numită GRINCH, naviga din Murmansk, în nordul Rusiei, și face obiectul sancțiunilor internaționale, fiind suspectat că operează sub un pavilion fals, a declarat Macron în postarea sa.

Tankerul naviga sub pavilionul statului Comore, potrivit datelor furnizate de LSEG.

„Activitățile flotei fantomă contribuie la finanțarea războiului de agresiune (al Rusiei) împotriva Ucrainei”, a adăugat Macron.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-o postare pe X că operațiunea a fost „exact genul de hotărâre necesară”.

El a sugerat ca petrolul transportat de navele flotei fantomă să fie confiscat și vândut.

Cazul a fost trimis procurorului din Marsilia, care se ocupă de chestiuni legate de dreptul maritim. Procurorul a ordonat devierea navei pentru investigații suplimentare.

Moscova a declarat că Franța nu a notificat Rusia cu privire la interceptare, a raportat agenția de știri TASS.

Consulatul rus din Marsilia încearcă să afle dacă printre membrii echipajului se află cetățeni ruși, a raportat TASS, citând ambasada Rusiei în Franța.

În octombrie, Franța a reținut un alt petrolier sancționat, Boracay, în largul coastei sale de vest, și l-a eliberat după câteva zile.