Marder german, Bradley M2 american, AMX-10 RC francez. Ce fel de blindate urmează să primească Ucraina și ce caracteristici de luptă au acestea – Deutsche Welle

După luni de ezitări, Germania şi SUA vor să livreze Kievului transportoare blindate. Începutul l-a făcut Franţa prin aprobarea livrării unor tancuri de recunoaştere. Despre ce tipuri de arme este vorba?

Multă vreme Ucraina şi-a rugat în van partenerii din vest să-i livreze transportoare blindate şi tancuri de luptă. Acum urmează să primească transportoare, dar tancuri veritabile nu. În discuţie sunt următoarele tipuri de armă, scrie Deutsche Welle:

Transportorul blindat german Marder

Germania a anunţat că va livra Ucrainei transportoare blindate tip Marder. Aceste transportoare duc trupele de infanterie motorizată pe câmpul de luptă, le asigură sprijin de foc şi militarii pot trage din interior în afară. De aceea este un sistem de armă foarte complex. În Marder au loc şase până la şapte infanterişti motorizaţi. Este dotat cu un tun automat, calibrul 20 de milimetri şi, opţional, cu rachete ghidate tip Milan, care pot lovi ţinte la sol şi în aer. Este dotat cu un sistem de purificare a aerului din cabină, fiind astfel protejat de arme ABC (atomice, biologice şi chimice) şi poate traversa râuri cu o adâncime de până la 2 metri.

Marder este un model învechit, dar care şi-a dovedit eficienţa

Marder a intrat în dotarea Bundeswehr în anul 1971. Este un transportor foarte vechi, dar care şi-a dovedit fiabilitatea. Face parte şi astăzi din dotarea armatei germane şi a altor armate. Acest lucru a devenit posibil prin îmbunătăţiri aduse continuu transportorului. Marder a fost folosit la misiuni şi în Kosovo sau Afganistan. Noul transportor al armatei germane, Puma, menit să înlocuiască Marderul, este până acum atât de defectuos, încât operaţiunea de modernizare trenează.

Transportorul american Bradley M2

SUA vor să sprijine Ucraina şi prin livrarea transportorului Bradley M2. Acesta este un mijloc de transport pentru nouă până la zece infanterişti motorizaţi, care le asigură şi protecţie în condiţii de luptă. Este dotat cu un tun automat calibrul 25 de milimetri şi cu o mitralieră. În plus are la bord mai multe rachete ghidate antitanc. Poate traversa râuri cu adâncimea maximă de 1,2 metri, poate atinge o viteză maximă de 65 de km/h şi are o autonomie de aproximativ 400 de kilometri. Poate fi transportat în apropierea frontului cu avioane grele de transport.

Publicitate

Publicitate

Transportor american Bradley M2 în Siria, decembrie 2021

Bradley este astfel conceput încât să fie în condiţii de luptă perechea tancului standard american M1 Abrams, având misiunea de a anihila tancuri şi infanterie inamice. Tancul Abrams, dotat cu un blindaj mai gros şi armament greu, ar fi vârful de atac, iar Bradley M2 i-ar asigura flancurile. Dar transportorul şi-a dovedit eficienţa şi în lipsa fratelui său mai mare. De la intrarea sa în dotarea armatei SUA, în 1981, au fost fabricate mai mult de 6000 de unităţi. În întreaga lume niciun alt transportor blindat nu a fost fabricat într-un număr atât de mare. Bradley M2 a executat misiuni în toate operaţiunile mai ample ale SUA, de exemplu în războiul din Golf din 1991 şi în războiul din Irak, în 2003.

Tancul de cercetare AMX-10 RC al armatei franceze

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că AMX-10 RC este „un tanc de luptă uşor”. Dar este derutant fiindcă este o exagerare. AMX-10 RC nu este un tanc de luptă propriu-zis. RC este prescurtarea de la roues-canon, adică tun pe roţi. Aşadar este vorba de un tanc de cercetare cu roţi, nu cu şenile, dar dotat cu un tun de calibru destul de mare – 105 mm. Vehiculul blindat se fabrică începând din anul 1976.

Având roţi în loc de şenile, AMX-10 RC este mai rapid şi mai silenţios decât un tanc cu şenile.

Dat fiind că este conceput pentru cercetarea teatrului de operaţiuni, un astfel de tanc trebuie să aibă mai ales o mare mobilitate şi să fie silenţios. Având roţi şi o greutate redusă, AMX-10 RC poate atinge o viteză maximă remarcabilă pe şosea, de 85 de km/h. Autonomia sa este de până la 800 de kilometri, aproximativ de două ori mai mare decât a unui tanc de luptă cu şenile. Dar performanţele tancului pe roţi sunt posibile în dauna blindajului. Împotriva unor tancuri veritabile AMX-10 RC nu ar avea şanse prea mari în ciuda tunului său puternic, dar nici nu a fost conceput pentru aşa ceva. Tancul franţuzesc şi-a dovedit eficienţa în misiuni de luptă în Ciad, Irak, Kosovo, Afganistan şi Mali.

Ucrainei nu i se livrează în continuare tancuri Leopard 2

Tancul german Leopard 2 se construieşte în serie din anul 1978. De atunci i s-au adus o serie de îmbunătăţiri. În armata germană înlocuirea sa este prevăzută abia pentru anul 2030. Dat fiind că tancul produs de firma Krauss-Maffei Wegmann a fost foarte solicitat la export, există foarte multe versiuni, adaptate cerinţelor cumpărătorului. Există şi modele construite sub licenţă în străinătate. Şi predecesorul său, Leopard 1, a fost exportat în număr mare şi face parte şi acum din dotarea multor armate din întreaga lume.

Leopard 2 este tancul standard al armatei germane

Leopard 2 are un tun de calibrul 120 de milimetri, cu care poate ataca şi din mers ţinte statice sau mobile. Cu echipament suplimentar poate traversa râuri cu o adâncime de până la patru metri. Protecţia sa împotriva armelor ABC este suficientă pentru 48 de ore. Tancul dotat cu un motor de 1500 de cai putere, şi care poate atinge viteza maximă de 60 km/h, este supergreu. Are 60 de tone şi asta constituie mereu şi mereu o problemă la traversarea podurilor rutiere. În Afganistan tancul Leopard s-a evidenţiat mai ales prin excelenta protecţie oferită echipajului, susţin soldaţi canadieni şi danezi care l-au folosit în misiuni de luptă.

Publicitate