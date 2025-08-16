Macron, Meloni, Merz, Starmer, Stubb, Tusk, Costa și von der Leyen au emis o declarație comună după discuțiile cu Trump privind întâlnirea acestuia cu Putin

Președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă, 16 august, o declarație comună, după ce au fost informați de președintele american Donald Trump în legătură cu întâlnirea pe care acesta a avut-o, pe 15 august, în Alaska, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

„Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, au reiterat liderii europeni.

Liderii europeni au salutat eforturile lui Trump de a opri războiul declanșat de Rusia în Ucraina și de a ajunge la o pace „justă și durabilă”. Ei au transmis că următorul pas ar trebui să fie continuarea discuțiilor cu participarea președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, pe care Trump urmează să îl primească la Casa Albă pe 18 august.

„Suntem pregătiți să colaborăm cu președintele Trump și președintele Zelenski în vederea unui summit trilateral, sprijinit de partea europeană”, se arată în declarație.

În declarație, liderii subliniază că Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate „ferme” pentru a-și apăra suveranitatea și integritatea teritorială și salută angajamentul Statelor Unite de a oferi astfel de garanții.

„Nu trebuie impuse limitări asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, au reiterat liderii europeni.

„Deciziile privind teritoriul său îi revin exclusiv Ucrainei. Granițele internaționale nu pot fi schimbate prin forță. Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua. Suntem hotărâți să facem mai mult pentru ca Ucraina să rămână puternică și pentru a pune capăt luptelor”, se arată în declarația comună.

Liderii au mai adăugat că presiunea asupra Rusiei va fi menținută prin sancțiuni și alte măsuri economice, până la obținerea unei păci durabile.