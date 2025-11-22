Lukașenko a grațiat 31 de cetățeni ai Ucrainei. Decizia a fost adoptată „la solicitarea părții ucrainene”

Președintele Alexandr Lukașenko a grațiat 31 de cetățeni ai Ucrainei, condamnați în Belarus pentru „infracțiuni penale”. Anunțul a fost făcut de Natalia Eismont, purtătoarea de cuvânt a lui Lukașenko, care a relatat că sâmbătă, 22 noiembrie, aceștia au fost transmiși „părții ucrainene”.

Potrivit declarațiilor Nataliei Eismont, decizia a fost luată „la solicitarea Ucrainei și în continuarea înțelegerilor cu președintele SUA, Donald Trump, pentru crearea unor condiții favorabile soluționării conflictului (războiului din Ucraina, n.r.)”. Eismont a subliniat că actul de clemență reprezintă „un gest de bunăvoință” și are la bază „principii umanitare”. Numele persoanelor eliberate nu au fost făcute publice.

De asemenea, Lukașenko i-a grațiat pe doi preoți catolici, Andrzej Iuhnevici și Henrikh Okolotovici, condamnați pentru „infracțiuni grave și deosebit de grave”. Și această decizie a fost prezentată drept una „cu caracter umanitar”.

„Hotărârea a fost adoptată la solicitarea Papei Leon al XIV-lea, cu implicarea mitropolitului Iosif Stanevski, ca gest de bunăvoință, ghidat de principiile milosteniei și umanismului, ținând cont de starea de sănătate a condamnaților și în vederea dezvoltării relațiilor dintre Republica Belarus și Sfântul Scaun”, a declarat purtătoarea de cuvânt.

În iunie, după vizita trimisului special al președintelui SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, Lukașenko a grațiat 14 persoane condamnate, între care și opozantul Serghei Tihanovski, iar în iulie – alte 16 persoane.

În septembrie, liderul de la Minsk a semnat de două ori decrete de grațiere. Pe 11 septembrie au fost eliberate 52 de persoane, printre care cunoscuți deținuți politici: Igor Losik, jurnalist al redacției belaruse a Radio Europa Liberă, filozoful Vladimir Matzkevici, Nikolai Dedok și activistul Dmitri Dașkevici. Tot atunci au ieșit din închisoare mai mulți jurnaliști ai postului „Belsat” și 14 cetățeni străini.

Pe 16 septembrie, Lukașenko a grațiat încă 25 de condamnați. Printre aceștia s-au aflat persoane judecate în baza articolelor privind „activitatea extremistă” formulare folosită, de regulă, în Belarus pentru persecutarea activiștilor politici.

Lukașenko a anunțat că în decembrie urmează o nouă rundă de negocieri cu reprezentanții Statelor Unite.