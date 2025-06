Liderul opoziției din Belarus, eliberat din închisoare după cinci ani, în urma unui acord negociat de SUA. Alți 13 prizonieri au ajuns în Lituania

Serghei Tihanovski, o figură marcantă a opoziției din Belarus, a fost eliberat sâmbătă, 21 iunie, după mai mult de cinci ani de închisoare, în cea mai importantă măsură luată până acum de președintele Aleksandr Lukașenko pentru a încerca să reducă izolarea sa față de Occident, scrie Reuters.

Bărbatul în vârstă de 46 de ani a fost condus peste graniță, în Lituania, pentru o reîntâlnire emoționantă cu soția sa, Svetlana Tihanovskaia, lidera opoziției belaruse în exil.

My husband Siarhei is free! It’s hard to describe the joy in my heart.



Thank you, 🇺🇸 @POTUS, @SPE_Kellogg, @JohnPCoale, DAS Christopher W. Smith, @StateDept & our 🇪🇺 allies, for all your efforts.



We’re not done. 1150 political prisoners remain behind bars. All must be released. pic.twitter.com/MhngqBHFq3