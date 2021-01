LIVE VIDEO/ Ceremonia de învestire a lui Joe Biden în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii: „Astăzi sărbătorim democrația, prieteni!”

20 ianuarie 2021. Miercuri are loc ceremonia de învestire a lui Joie Biden în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii.

Preşedintele ales al SUA, Joe Biden, urmează să citească astăzi jurământul de instalare în funcţie.

„Jur solemn să îndeplinesc cu bună credinţă funcţia de preşedinte al Statelor Unite şi să fac tot ce îmi stă în putinţă să păstrez, să protejez şi să apăr Constituţia Statelor Unite”.

Odată ce va rosti aceste cuvinte, Biden va deveni cel de-al 46-lea preşedinte al SUA, iar ceremonia de învestitură oficială se va fi încheiat.

Donald Trump a părăsit Casa Albă, cu câteva ore înaintea ceremoniei de învestire a lui Joe Biden în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii. Trump a plecat la bordul elicopterului prezidențial, Marine One, în jurul orei 8:20, ora Washingtonului (15:20, ora R. Moldova), însoțit de soția sa, Melania.

Ultimul discurs al lui Trump în calitate de președinte al SUA

„Au fost patru ani extraordinari, ce am făcut noi a fost umitor, după orice standarde: am întărit Armata Sua, am creat Forța Spațială a SUA. Am avut grijă de veterani, care au fost foarte prost tratați înainte, acum pot beneficia de îngrijiri medicale Am promovat cele mai mari reduceri de taxe din istoria SUA. Sper că nu vor crește taxele, dar dacă le vor crește, eu v-am avertizat”, a declarat Donald Trump.