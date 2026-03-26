LIVE TEXT De Paște este planificat „un amplu schimb” de prizonieri. Război în Ucraina, ziua 1492

UPDATE 21:34 Următorul schimb de prizonieri de război între Rusia și Ucraina ar putea avea loc de Paște, pe 12 aprilie. Anunțul a fost făcut de șeful Oficiului președintelui ucrainean, Kîrîlo Budanov, în cadrul unui eveniment dedicat tratamentului prizonierilor de război, relatează hromadske.

„Sper foarte mult că de Paște vom vedea cu toții un schimb amplu, iar noi vom face tot ce este necesar pentru ca acest lucru să se întâmple”, a declarat acesta în discursul său.

Planurile privind organizarea schimbului au fost confirmate și de adjuncta șefului Oficiului președintelui, Irina Vereșciuk. Potrivit acesteia, schimbul ar putea avea loc „de la o zi la alta”, întrucât echipele de negociere „au convenit asupra principalelor aspecte, rămânând doar detaliile”.

„Totul depinde de partea rusă. Partea ucraineană a făcut tot ce ținea de ea. Așteptăm ca partea rusă să își îndeplinească obligațiile”, a spus aceasta.

Irina Vereșciuk și-a exprimat, de asemenea, speranța că următorul schimb va demonstra că Ucraina include în liste și prizonieri a căror detenție nu este confirmată de Comitetul Internațional al Crucii Roșii.

Ultimul schimb de prizonieri a avut loc la începutul lunii martie, când au fost eliberați 300 de militari și doi civili ucraineni.

UPDATE 16:21 Militarii Brigăzii ucrainene 47 „Magura” au capturat patru infanteriști ruși pe direcția Severo-Slobojanske. Aceștia au reușit acest lucru cu ajutorul unei drone, scrie Hromadske.

Militarii ruși au fost capturați în regiunea Sumî. Potrivit brigăzii, aceștia s-au deplasat de-a lungul unei conducte de gaze pe o distanță de 26 de kilometri, apoi au traversat un câmp și o zonă împădurită.

Ulterior, conform surse citate, soldații ruși au încercat să organizeze un fel de „joc al foamei” de-a lungul liniei frontului și s-au apropiat de pozițiile Brigăzii 47 Mecanizate Separate: „Au crezut că ne-au capturat soldații, dar, în realitate, ei înșiși au devenit pradă militarilor și dronelor noastre și au fost ulterior schimbați cu alți prizonieri.”

„Militarii noștri au fost însărcinați să asigure o poziție în zona împădurită pentru a împiedica inamicul să pătrundă în satul pe care îl apăram”, a declarat unul dintre militarii ucraineni din cadrul brigăzii.

Ulterior, pentru a proteja viețile militarilor ucraineni aflați în confruntare cu armata rusă, a fost utilizat fum generat de drone pentru a-i forța pe ruși să iasă din adăposturi. În scurt timp, patru infanteriști ruși au ieșit din adăpost cu mâinile ridicate, scrie Hromadske.

UPDATE 14:19 Pentagonul ia în considerare redirecționarea ajutorului militar destinat Ucrainei către Orientul Mijlociu, a relatat The Washington Post, citând surse.

Publicația scrie că potențiala măsură vine în contextul în care SUA își extind operațiunile împotriva Iranului, stârnind îngrijorări la Kiev cu privire la posibile întârzieri în livrările de sisteme urgente de apărare aeriană, pe fondul intensificării atacurilor rusești.

Conform sursei citate, armele luate în considerare includ rachete interceptoare de apărare aeriană comandate prin programul „Prioritized Ukraine Requirements List” (PURL), care permite altor membri NATO să finanțeze achiziționarea de armament american pentru Ucraina.

Un oficial ucrainean a declarat pentru The Kyiv Independent că Kievul este îngrijorat de o astfel de posibilitate.

Washington Post scrie că administrația președintelui american Donald Trump s-a abținut de la a oferi Ucrainei ajutor militar direct, spre deosebire de administrația anterioară condusă de Joe Biden. În schimb, asistența a luat în principal forma vânzărilor de armament.

Posibila schimbare vine și în contextul în care Rusia își intensifică atacurile aeriene. Moscova a lansat aproape 1000 de drone de atac împotriva Ucrainei într-un interval de 24 de ore, între 23 și 24 martie, în ceea ce pare a fi unul dintre cele mai ample atacuri aeriene ale războiului.

Sursa citată scrie că țările europene și-au exprimat îngrijorarea că Washingtonul își epuizează rapid stocurile de muniție în timpul operațiunilor din Orientul Mijlociu. Oficialii se tem că ritmul de utilizare ar putea întârzia propriile comenzi și ar putea perturba livrările de sisteme americane către Ucraina în cadrul programului PURL.

Decizia finală privind redirecționarea echipamentelor nu a fost încă luată, notează publicația

UPDATE 10:37 Armata rusă a atacat un bloc de locuit din Dnipro. Există informații preliminare despre victime, a raportat Oleksandr Ganzha, șeful Administrației Regionale de Stat din Dnipropetrovsk.

Anterior, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra unui grup de drone care se îndrepta spre oraș. De asemenea, autoritățile au raportat despre activitatea apărării antiaeriene în zonă.

Anterior, pe 24 martie, atacurile aeriene rusești au lovit o zonă rezidențială din Dnipro. O clădire cu 14 etaje a fost avariată, fiind afectate pereții, balcoanele, ferestrele și un etaj tehnic. Incendii au izbucnit și la ultimele două etaje ale imobilului. În total, opt blocuri de locuințe și două grădinițe au fost avariate în urma bombardamentelor Rusiei.

Atacul s-a soldat cu 13 răniți, inclusiv trei copii. Un băiețel de 18 luni, care a suferit răni de gravitate medie, primește în prezent tratament.

8:29 În noaptea de 26 martie, forțele ruse au atacat un port și o instalație energetică din raionul Ismail, regiunea Odesa. Informația a fost comunicată de Administrația de Stat a raionului Ismail.

S-a constatat că au fost înregistrate pagube în două localități: orașul Ismail și comuna Vâlcov.

Înainte de bombardament, în regiune a fost emisă o alertă de raid aerian, iar Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra mai multor grupuri de drone de atac care se îndreptau spre regiunea Odesa dinspre Marea Neagră. În noaptea de 25 martie, un atac rusesc a ucis o persoană în raionul Ismail.