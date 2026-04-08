LIVE TEXT Un grup pro-ucrainean din Rusia lovește în infrastructura feroviară, afectând frontul din Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1505

UPDATE 08:30 Grupul partizan pro-ucrainean Atesh a sabotat o linie feroviară din regiunea Belgorod a Rusiei, perturbând transportul de încărcături militare către Kupiansk, transmite The Kyiv Independent.

Operatorii grupului au distrus simultan două cabinete de transformatoare de pe calea ferată dintre Stary Oskol și Urazovo, provocând întârzieri logistice în aprovizionarea cu muniții, echipamente și provizii pentru forțele ruse de pe linia frontului din regiunea Harkiv.

„Ca rezultat, aceste unități au suferit pierderi semnificative de personal și echipamente — o consecință directă a întreruperii aprovizionării într-un moment critic”, a mai susținut grupul partizan.

Mișcarea Atesh desfășoară în mod regulat atacuri de sabotaj în Rusia și în zonele ocupate de Rusia din Ucraina, perturbând operațiunile rusești.