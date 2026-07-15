LIVE TEXT UE a semnat un acord cu Ucraina privind producția de drone. Război în Ucraina, ziua 1603

UPDATE 17:07 Ucraina și Uniunea Europeană au încheiat un „acord privind dronele” pentru a combina expertiza de la Kiev cu capacitatea industrială europeană, în vederea realizării unor proiecte comune și a extinderii producției, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Reuters.

„Trebuie să ne unim forțele”, a spus von der Leyen într-un discurs ținut la Kiev, cu ocazia unei ceremonii organizate pentru a marca Ziua Statalității țării. „Acest acord va reuni ingeniozitatea ucraineană și amploarea industrială a Europei.”

Ucraina a semnat o serie de astfel de acorduri cu diferite țări. La summitul NATO de săptămâna trecută de la Akara, președintele Volodimir Zelenski a semnat încă trei, precizând că numărul total al acestora a ajuns astfel la nouă.

Însă acordul de miercuri este primul care vizează țări și companii din întreaga Uniune Europeană.

„Cunoștințele pe care le-ați dobândit cu privire la modul de funcționare a sistemelor de drone și anti-drone sunt cu adevărat unice”, a spus von der Leyen, adresându-se lui Zelenski.

„Trebuie să valorificăm acest lucru împreună. Pentru că cunoaștem amenințările cu care se confruntă Europa în acest domeniu – am asistat la incursiuni și alerte în multe state membre (ale UE)”, a adăugat ea.

UPDATE 16:55 Un bărbat de 67 de ani a murit în regiunea Mikolaiv în urma unui atac rus. Un alt civil, în vârstă de 65 de ani, a fost rănit și a fost internat în spital.

Astăzi, în cursul zilei, drone rusești au lovit teritoriul unei întreprinderi agricole din comunitatea Novobuzka, raionul Baștanka.

În urma loviturii, un vehicul agricol a luat foc.

UPDATE 15:22 Serhii Korețki, care urmează să fie propus pentru funcția de prim-ministru al Ucrainei, s-a întâlnit pe 15 iulie cu fracțiunea „Slujitorul Poporului” a președintelui Volodimir Zelenski din parlament, a declarat David Arahamia, șeful fracțiunii.

Întâlnirea a avut loc în urma deciziei luate de Zelenski pe 12 iulie de a remania cabinetul de miniștri. Parlamentul ucrainean a aprobat demiterea prim-ministrei Iulia Sviridenko pe 14 iulie. Korețki, care urmează să o înlocuiască, este directorul general al companiei de stat de petrol și gaze Naftogaz, scrie Kyiv Independent.

„Am ținut o ședință a fracțiunii noastre parlamentare și ne-am întâlnit cu Serhii Korețki pentru a discuta viziunea sa asupra cabinetului de miniștri și a structurii guvernului”, a scris Arahamia pe Telegram.

Arahamia a afirmat că „Korețki are o vastă experiență atât în sectorul privat, cât și în cel public și a acumulat rezultate remarcabile la (compania petrolieră) Ukrnafta și la Naftogaz”.

El a adăugat că, în timpul ultimului sezon de încălzire, gazul natural a fost singura sursă de energie care a continuat să fie furnizată în mod fiabil consumatorilor, în ciuda atacurilor rusești asupra instalațiilor de producție și stocare a gazului.

„Considerăm că această experiență va fi de neprețuit, mai ales acum, când Ucraina se pregătește pentru ceea ce ar putea fi cea mai dificilă iarnă din istoria sa”, a spus Arahamia. „Korețki a afirmat că principalele priorități ale guvernului vor fi sprijinul (social) acordat populației, pregătirea pentru viitorul sezon de încălzire, consolidarea Forțelor de Apărare și protejarea infrastructurii critice”.

UPDATE 15:05 O dronă ucraineană a doborât un elicopter rus Mi-28 pe 15 iulie, a declarat Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina.

Aparatul a fost lovit în regiunea Belgorod din Rusia de către soldații din Regimentul 427 separat de sisteme fără pilot al Ucrainei, a adăugat el într-o postare pe rețelele sociale.

Un videoclip atașat postării arată imagini filmate de o dronă în timp ce aceasta urmărea elicopterul, înainte ca transmisia video să se întrerupă. Madyar a afirmat că o lovitură reușită a făcut ca aeronava să cadă.

UPDATE 12:29 În noaptea de 15 iulie (începând cu ora 18:00 din 14 iulie), forțele ruse au lansat asupra Ucrainei două rachete aeriene ghidate X-59/69 și 122 de drone de atac.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană a doborât/neutralizat 101 drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri de rachete și 18 drone de atac în 19 locații, precum și căderea resturilor unor drone doborâte în 7 locații.

În plus, în jurul orei 07.00, armata rusă a lansat un nou atac aerian asupra regiunii Odesa.

UPDATE 12:15 Două persoane au fost rănite în urma atacului rusesc asupra unei stații de benzină din comuna Malin, regiunea Jîtomîr.

Acestea au fost spitalizate cu leziuni de diferite grade de gravitate.

UPDATE 12:10 Trei persoane au murit și cel puțin trei au fost rănite în urma unui atac cu rachete asupra orașului Odesa.

Echipele de intervenție de urgență au salvat trei persoane, dintre care doi copii.

Un bloc de locuințe cu șapte etaje a fost avariat. De asemenea, în urma atacului, au fost avariate o clădire nerezidențială și o conductă de gaz. A izbucnit un incendiu, pe care pompierii l-au stins.

UPDATE 08:20 În regiunea Cernihiv, o persoană a murit în urma unui atac rusesc cu drone.

În raionul Priluci, un bărbat în vârstă de 37 de ani a murit în urma prăbușirii unor drone pe teritoriul unei proprietăți private. O locuință și un autoturism au fost avariate.

De asemenea, în urma atacului rusesc, a izbucnit un incendiu pe teritoriul uneia dintre întreprinderi.

În raionul Novgorod-Siversk, acoperișul unei locuințe a luat foc după ce a fost lovit de o dronă.