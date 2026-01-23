LIVE TEXT Ucraina lovește Rusia. Negocieri trilaterale în Emiratele Arabe Unite. Fără cedări teritoriale, fără pace. Război în Ucraina, ziua 1430

UPDATE 10:50 Putin le-a transmis emisarilor americani că „nu are rost să se spere” la pace fără cedări teritoriale din partea Ucrainei

Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis delegației americane, în cadrul discuțiilor desfășurate la Moscova pe 23 ianuarie, că fără soluționarea chestiunii teritoriale „nu are rost să se spere” la o încheiere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat consilierul de la Kremlin, Iuri Ușakov, fost ambasador al Federației Ruse în SUA.

Declarațiile au fost făcute după mai bine de trei ore de discuții între Vladimir Putin și delegația Statelor Unite, din care au făcut parte emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele și consilierul președintelui american Donald Trump.

„Noi, așa cum a subliniat Vladimir Putin, suntem sincer interesați de soluționarea crizei ucrainene prin mijloace politice și diplomatice. Însă, până când acest lucru nu se va întâmpla, Rusia va continua, în mod consecvent, să urmărească obiectivele stabilite pentru așa-numita «operațiune militară specială» pe câmpul de luptă, acolo unde Forțele Armate ruse dețin inițiativa strategică”, a transmis Ușakov.

Potrivit lui Ușakov, Putin a reiterat că un acord de pace nu este posibil fără rezolvarea problemei teritoriale „conform formulei convenite la Anchorage (Alaska)”, la întâlnirea Putin–Trump care a avut loc în august 2025.

Înaintea acelui summit din Alaska, Kremlinul ceruse ca autoritățile de la Kiev să își retragă forțele din anumite zone ale regiunilor Donețk și Luhansk care nu sunt ocupate de Rusia.

UPDATE 9:20 Negociatori ruși, ucraineni și americani vor purta discuții vineri, 23 ianuarie, în Emiratele Arabe Unite (EAU), în ceea ce oficialii spun că este prima întâlnire la care participă toate cele trei țări de când Moscova a lansat invazia sa la scară largă, în urmă cu aproape patru ani, transmite BBC.

UPDATE 08:15 Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din orașul rus Penza în urma unui atac cu dronă ucrainean în noaptea de 23 ianuarie, a raportat guvernatorul regiunii Penza, Oleg Melnicenko, anunță The Kyiv Independent Post.

„Resturile (unei drone doborâte) au căzut pe teritoriul depozitului de petrol, provocând un incendiu. Serviciile de urgență lucrează în prezent la fața locului”, a declarat Melnicenko într-o postare pe Telegram.

Nu au fost raportate victime, a precizat Melnicenko, adăugând că au fost impuse restricții asupra datelor mobile în contextul atacului cu dronă.

Penza se află la aproximativ 545 de kilometri de granița nord-estică a Ucrainei cu Rusia.

Publicația scie că Ucraina consideră infrastructura energetică a Moscovei drept ținte militare, deoarece aceasta finanțează direct războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Kievul lovește în mod regulat în interiorul Rusiei și în teritoriile ucrainene ocupate, în efortul de a diminua capacitatea de luptă a Kremlinului.

Un terminal petrolier din apropierea satului Volna, în regiunea Krasnodar din Rusia, la fel, a fost lovit, declanșând un incendiu care a ucis trei persoane și a rănit alte opt, au raportat guvernatorul Veniamin Kondratiev și presa independentă în seara zilei de 21 ianuarie.