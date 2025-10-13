LIVE TEXT Ucraina eliberează un sat din regiunea Zaporijjea, susține armata. Război în Ucraina, ziua 1328

UPDATE 22:00 Trupele ucrainene au eliberat satul Mali Șcerbakhi din regiunea Zaporijjea, a anunțat pe 12 octombrie Batalionul 24 de Asalt Separat „Aidar” al Ucrainei, scrie The Kyiv Indepedent.

Conform comunicatului, unități ale Batalionului Aidar, împreună cu Regimentul 33 Separat de Asalt, au ridicat steagul ucrainean deasupra orașului Mali Șcerbakîi.

„Așezarea se află sub controlul Forțelor de Apărare Ucrainene”, a declarat batalionul, publicând imagini care arată, se pare, soldați ucraineni în sat.

Eliberarea satului a fost confirmată ulterior de Statul Major General. Forțele ucrainene au avansat 3,5 kilometri (aproximativ 2,2 mile) în interiorul țării, provocând, se pare, pierderi mari trupelor ruse și capturând mai mulți prizonieri, potrivit comunicatului.

Rămâne neclar când a fost eliberat exact satul.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat în discursul său de seară din 12 octombrie că forțele ucrainene continuă operațiunile de contraofensivă în apropiere de Dobropillia, în regiunea Donețk, precum și în alte zone, inclusiv în jurul orașului Orihiv, în regiunea Zaporijjea.

Vladislav Voloșin, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare din Sud, a confirmat că forțele ucrainene continuă o operațiune de îmbunătățire a situației tactice de-a lungul acestei secțiuni a liniei frontului.

Potrivit lui Voloșin, trupele ucrainene ocupă poziții defensive și împiedică avansarea forțelor ruse, în special în apropierea așezărilor Kamianske, Stepove și Plavni. Între timp, forțele ruse încearcă să aducă unitățile de asalt mai aproape de linia frontului, în special în apropierea satului Mala Tokmachka.

„Rusia intenționează să desfășoare operațiuni de asalt folosind grupuri mici de infanterie. În plus, inamicul continuă să lanseze atacuri frecvente cu drone kamikaze”, a declarat Voloșin.

„În fiecare zi înregistrăm o creștere a numărului de atacuri de artilerie – peste 250 zilnic. Dacă anterior (forțele rusești) foloseau 700-800 de focuri pe zi, acum este vorba de 1.000 până la 1.100 sau mai mult”, a declarat purtătorul de cuvânt, adăugând că obiectivul Rusiei este distrugerea completă a pozițiilor ucrainene.

Voloșin a subliniat, de asemenea, că este încă prea devreme pentru a vorbi despre un avans ucrainean, deoarece operațiunea este în desfășurare.

Mali Șcerbakhi se află în sectorul Orihiv din regiunea Zaporijjea din sud-estul Ucrainei . Trupele rusești au avansat spre așezare la începutul verii. De atunci, aceasta a rămas fie într-o zonă gri contestată, fie sub control rusesc, potrivit grupului open-source de monitorizare a câmpurilor de luptă DeepState.

La începutul lunii septembrie, comandantul suprem Oleksandr Syrskyi a declarat că forțele ruse plănuiseră să lanseze o ofensivă majoră în direcția Zaporijia, dar trupele ucrainene au împiedicat operațiunea.

Moscova ocupă în prezent aproximativ 70% din regiunea Zaporijjea, dar capitala regională, Zaporijjea, rămâne sub control ucrainean.

În ultima lună, forțele ucrainene au respins trupele rusești care avansaseră 15-20 de kilometri (6 mile) spre autostrada strategică Dobropillia-Kramatorsk, în apropierea orașului contestat Pokrovsk.

Între timp, forțele rusești continuă să avanseze în regiunea vecină Dnipropetrovsk, deși Sirskii a numit prezența trupelor rusești acolo doar „declarativă”.

UPDATE 18:00 Uniunea Europeană a oferit o contribuție de 10 milioane de euro la Tribunalul Special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei de către Rusia și oferă, de asemenea, 6 milioane de euro pentru a ajuta copiii ucraineni deportați ilegal de Rusia și victimele infracțiunilor sexuale, scrie presa ucraineană.

Anunțul a fost făcut de Vicepreședinte al Comisiei Europe, Kaja Kallas, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Kiev, alături de ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, la care a participat și un corespondent Ukrinform.

„În ceea ce privește responsabilitatea, astăzi pot anunța contribuția inițială de 10 milioane de euro pentru înființarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune”, a declarat Kallas.

UPDATE 16:04 Circa 25% dintre ucraineni cred că președintele Volodîmîr Zelenski ar trebui să rămână în funcție după încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev (KIIS), publicat pe 13 octombrie, citat de The Kyiv Independent. Rezultatul contrastează cu nivelul relativ ridicat de încredere de care Zelenski continuă să se bucure în rândul populației, conform sondajului KIIS.

Întrebați despre viitorul politic al președintelui, 41% dintre respondenți au spus că Zelenski ar trebui să rămână în politică, iar un sfert dintre aceștia consideră că el ar trebui să fie reales. În același timp, 36% cred că Zelenski ar trebui să se retragă din viața politică după război, iar alți 14% sunt de părere că ar trebui să fie cercetat penal, arată sondajul.

Conform Constituției Ucrainei, următoarele alegeri pot avea loc doar după încetarea legii marțiale, instituită la începutul invaziei ruse din 2022. Zelenski a declarat anterior că nu va candida pentru un nou mandat după încheierea războiului.

Sondajul a fost realizat între 19 septembrie și 5 octombrie, pe un eșantion reprezentativ de 1 008 adulți din toate regiunile Ucrainei, cu excepția celor aflate sub ocupație rusă.

În prezent, 60% dintre ucraineni declară că au încredere în Zelenski, în timp ce 35% nu au. Nivelul de încredere a crescut ușor față de lunile august și începutul lui septembrie, când popularitatea președintelui a scăzut după încercările echipei sale de a influența independența instituțiilor anticorupție.

La venirea sa la putere, în urma alegerilor prezidențiale și parlamentare din 2019, 80% dintre ucraineni aveau încredere în Zelenski. Până în februarie 2022, nivelul scăzuse la 37%, pentru ca apoi să urce la 90% odată cu declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei.

UPDATE 14:10 Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a avertizat luni, 13 septembrie, pe președintele SUA, Donald Trump, că furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei ar putea „să se termine prost” inclusiv pentru el, scrie The Moscow Times.

Medvedev a sugerat că Moscova ar putea răspunde cu arme nucleare în cazul în care Ucraina va primi și va folosi aceste rachete cu rază lungă de acțiune împotriva țintelor aflate pe teritoriul rus.

„Furnizarea acestor rachete s-ar putea termina prost pentru toată lumea. În primul rând pentru Trump”, a scris Medvedev într-o postare pe Telegram, după ce liderul american a repetat avertismentul că ar putea trimite Ucrainei rachete Tomahawk dacă Rusia nu acceptă să pună capăt războiului.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut declarațiile lui Medvedev, afirmând că o asemenea decizie ar risca o escaladare gravă, deoarece „specialiști americani ar trebui, cel mai probabil, să asiste Ucraina în operarea acestor arme împotriva țintelor din Rusia”.

„Oricine are o minimă înțelegere a situației știe că experți americani ar fi implicați în gestionarea acestor rachete”, a declarat Peskov jurnaliștilor.

UPDATE 11:37 În noaptea de 13 octombrie, dronele ucrainene au atacat o bază de depozitare a petrolului din stațiunea Feodosia din Crimeea anexată de Rusia.

În urma atacului a izbucnit un incendiu, însă nu au fost raportate victime. Potrivit așa-numitului lider al regiunii, Serghei Aksionov, sistemele ruse de apărare antiaeriană ar fi doborât peste 20 de drone.

Canalul ucrainean de Telegram Supernova+ a publicat un video care ar arăta incendiul produs în Feodosia.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, pe parcursul nopții, apărarea antiaeriană a distrus 103 drone ucrainene, dintre care 40 deasupra peninsulei Crimeea, 26 în regiunea Astrahan, 19 deasupra Mării Negre, 14 în regiunea Rostov, două deasupra Mării Azov, iar câte una — în regiunile Belgorod și Kalmykia.

UPDATE 11:25 În noaptea de 13 octombrie, armata rusă a lansat 82 de drone asupra Ucrainei. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, apărarea antiaeriană a reușit să doboare 69 dintre acestea. Dronele de atac au fost lansate din regiunile Oriol, Kursk și Primorsko-Ahtarsk.

Militarii ucraineni au confirmat lovituri ale 13 drone de atac în șapte locații și căderi ale dronelor doborâte și ale resturilor acestora în alte două locații.

UPDATE 8:52 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar putea aproba transferul rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Ucraina, dacă Rusia va refuza să pună capăt războiului. Totodată, el a menționat că este dispus să discute acest subiect cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Potrivit lui Trump, „Ucraina ar dori să aibă Tomahawk-uri”, iar el a confirmat că a purtat discuții privind posibilitatea furnizării acestor rachete Kievului. Președintele american a adăugat că ar putea fi nevoie de o conversație directă cu Vladimir Putin în legătură cu acest subiect.

„Aș putea să-i spun lui Putin că vom oferi Ucrainei rachete Tomahawk dacă Moscova nu dorește să încheie războiul. Vor ei ca Tomahawk-urile să zboare în direcția lor? Nu cred. Cred că ar trebui să vorbesc despre asta cu Rusia”, a spus Trump.

El a mai afirmat că i-a transmis președintelui ucrainean Volodîmîr Zelenski că Tomahawk-urile reprezintă „un nou pas în escaladarea conflictului”, dar că Rusia „nu are nevoie” de o astfel de situație.