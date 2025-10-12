LIVE TEXT Armata rusă a bombardat Kupiansk, autorritățile raportează un mort și un rănit. Război în Ucraina, ziua 1327

UPDATE 18:00 Trupele rusești au bombardat orașul Kupiansk din regiunea Harkov. În urma atacului, o femeie în vârstă de 49 de ani a fost ucisă și un alt bărbat a fost rănit. Acest lucru a fost raportat de Parchetul Regional Harkov pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Rușii au atacat din nou Kupiansk: o persoană a fost ucisă și o alta rănită. Conform anchetei, pe 12 octombrie, forțele armate ruse au bombardat orașul Kupiansk. O femeie în vârstă de 49 de ani a fost ucisă. Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost rănit. Casele au fost avariate”, a declarat procuratura într-un comunicat.

De asemenea, au raportat un atac nocturn cu drone asupra satului Shevchenkove din districtul Kupiansk. O instituție de învățământ a fost avariată în urma atacului rus.

UPDATE 15:44 SUA ajută de luni de zile Ucraina să organizeze atacuri la distanță asupra instalațiilor energetice ruse, într-un efort comun de a slăbi economia rusă și de a-l forța pe președintele Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor, a relatat duminică Financial Times, citat de Agerpres.

Serviciile de informații americane au ajutat Kievul să atace active energetice ruse importante, inclusiv rafinării de petrol, mult dincolo de linia frontului, a declarat ziarul britanic, citând oficiali ucraineni și americani neidentificați, familiarizați cu campania.

Casa Albă, biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și Ministerul de Externe al Ucrainei nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ministerului de Externe rus.

Financial Times a relatat că serviciile de informații americane ajută Kievul să modeleze planificarea rutelor, altitudinea, momentul și deciziile privind misiunile, permițând dronelor de atac unidirecționale și cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei să evite apărarea antiaeriană rusă. La începutul acestei luni, doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că Washingtonul va furniza Ucrainei informații despre țintele de infrastructură energetică aflate adânc pe teritoriul Rusiei, în timp ce analizează dacă să trimită rachete Kievului care ar putea fi folosite în astfel de atacuri.

UPDATE 11:40 Președintele Volodimir Zelenski a purtat o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, pe 11 octombrie, discutând despre atacurile rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei și eforturile de pace ale SUA în Orientul Mijlociu, a declarat Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Conversația vine în urma unui atac masiv cu drone și rachete rusești din 10 octombrie, care a provocat pene de curent la Kiev și în regiunile ucrainene.

„L-am informat pe președintele Trump despre atacurile Rusiei asupra sistemului nostru energetic – și apreciez disponibilitatea sa de a ne sprijini”, a declarat Zelenski la X, lăudând discuția ca fiind „foarte pozitivă și productivă”.

Casa Albă nu a comentat încă conversația.

UPDATE 09:13 În noaptea de 11 spre 12 octombrie, un incendiu a izbucnit într-o locuință privată din satul Bugaivka, regiunea Chuguiv. Din fericire, nu au existat victime, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei.

Două instituții de învățământ au fost lovite în orașul Chuguiv și satul Shevchenkove, districtul Kupyansky. Au izbucnit incendii, 5 persoane fiind rănite, inclusiv 1 copil.

„Salvatorii și medicii Serviciului de Urgență de Stat, precum și ofițerii de salvare comunitară și pompierii din cadrul brigăzii locale de pompieri, au fost implicați în eliminarea consecințelor bombardamentului”, anunșă Serviciul.

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1326 – Ziarul de Gardă