LIVE TEXT Teritoriul ucrainean, atacat cu o rachetă balistică și peste 230 de drone. Război în Ucraina, ziua 1556

UPDATE 11:30 În noaptea de 28 spre 29 mai (începând cu ora 18:00 pe 28 mai), armata rusă a lansat un atac cu racheta balistică Iskander-M/S-400, precum și cu 232 de drone de atac.

Conform datelor preliminare, la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 217 drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale unei rachete balistice și ale a 14 drone de atac în 14 locații, precum și căderea resturilor de drone doborâte în 7 locații.

UPDATE 10:05 În această noapte, regiunea Odesa a fost din nou ținta unui atac masiv al dronelor rusești, a anunțat guvernatorul Oleh Kiper.

Forțele ucrainene de apărare aeriană au distrus majoritatea țintelor inamice, „însă nu s-au putut evita complet consecințele”. În sudul regiunii Odesa, aproximativ patru mii de consumatori au rămas fără curent electric din cauza avarierii liniilor de înaltă tensiune. Nu există victime.

În apele Mării Negre s-au înregistrat lovituri ale dronelor rusești asupra a trei nave comerciale sub pavilionul Vanuatu, Insulelor Comore și Panama, care se deplasau pe coridorul maritim ucrainean.

În urma loviturilor au izbucnit incendii, care au fost stinse de echipajele navelor. Pe una dintre nave, doi membri ai echipajului, cetățeni străini, au suferit leziuni. Nu a fost necesară spitalizarea, iar asistența medicală necesară le-a fost acordată la fața locului.

UPDATE 09:50 O clădire a școlii a luat foc în comunitatea Semenivska din raionul Novhorod-Siverskîi, în regiunea Cernihiv, în urma unui atac al unei drone rusești.

UPDATE 09:45 Trei raioane ale regiunii Dnipropetrovsk au fost ținta atacurilor rusești. În regiunea Nikopol, orașul Nikopol, comunitățile Marhaneț, Pokrovska și Cervonohrîhorivka au fost atacate. Au fost avariate clădiri înalte și mașini. În urma atacurilor, un bărbat de 60 de ani a fost rănit.

În raionul Sinelnikov, din cauza bombardamentelor asupra comunităților Vasilkiv și Pokrovsk, au izbucnit incendii în sectorul rezidențial privat: au ars case de locuit.

În raionul Krîvîi Rih, în urma atacului rusesc, a fost avariat un autovehicul.

UPDATE 08:55 Trei femei au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra orașului Zaporijjea, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov.

Două femei de 80 de ani și una de 47 de ani au suferit răni.

UPDATE 08:15 Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București a anunțat că drona care s-a prăbușit în România, la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe și rănind două persoane, a fost implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina.

Conform MAE, avioane și un elicopter aparținând Ministerului Apărării Naționale (MApN) au fost ridicate de la sol „în momentul în care au apărut pe radar dronele rusești”.

„Acest incident reprezintă o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse. România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian”, notează Ministerul.

România a informat aliații și secretarul general al NATO asupra circumstanțelor și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități anti-dronă în România.

„Federația Rusă continuă să fie un stat agresor care duce un război ilegal cu implicații grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor. Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile. România va acționa cu fermitate maximă pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului”, mai transmite MAE.