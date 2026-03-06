LIVE TEXT SBU ar fi lovit cu drone o uzină de reparații pentru aeronave în Crimeea anexată. Război în Ucraina, ziua 1472

UPDATE 13:49 Drone ucrainene au atacat, în noaptea de 6 martie, o uzină de reparații pentru aeronave și două sisteme rusești de apărare antiaeriană de tip „Pantsir-S2” în peninsula Crimeea, anexată de Rusia. Informația a fost comunicată publicației Kyiv Independent de o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Potrivit sursei citate, drone cu rază lungă de acțiune au lovit atelierele uzinei de reparații aeronautice din Ievpatoria, situată în vestul Crimeei. De asemenea, au fost vizate două sisteme „Pantsir-S2” amplasate în apropierea unui aerodrom militar rus din Djankoi, în nord-estul peninsulei.

Sursa din cadrul SBU a precizat că în urma atacurilor au fost lovite și alte echipamente militare rusești, inclusiv două cisterne cu combustibil, un tun antiaerian montat pe un camion și o stație terestră de control pentru drone.

„Operațiunile speciale desfășurate de SBU în Crimeea vizează distrugerea infrastructurii militare pe care Rusia o folosește pentru a ataca Ucraina”, a declarat sursa citată.

Anterior, Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că, în ultimul an, atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune au „distrus sau scos din funcțiune” sisteme rusești de apărare antiaeriană estimate la aproximativ 4 miliarde de dolari.

UPDATE 11:18 Ucraina a reluat exporturile de energie electrică după o pauză de câteva luni, prima livrare fiind efectuată pe 5 martie, potrivit operatorului național al rețelei electrice, Ukrenergo. Este prima dată când țara exportă electricitate din noiembrie 2025, după criza energetică severă provocată de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice în timpul iernii, scrie The Kyiv Independent.

Compania de analiză ExPro Consulting a raportat că, în noaptea de miercuri spre joi, Ucraina a exportat 12 megawați de energie electrică către R. Moldova – un volum redus, dar considerat simbolic.

Potrivit Ukrenergo, Rusia a desfășurat din octombrie o campanie intensă de bombardamente menită să distrugă sistemul energetic al Ucrainei, lansând sute de rachete și mii de drone. Atacurile au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu electricitate și căldură pentru populație, în special în centrul și estul țării.

UPDATE 11:05 În noaptea de 6 martie, trupele ruse au lansat mai multe drone de atac asupra orașului Krîvîi Rih, una dintre ele lovind direct un bloc cu nouă etaje. Informația a fost comunicată de șeful administrației militare din oraș, Oleksandr Vilkul. Totodată, Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a anunțat că au fost avariate și un liceu, o întreprindere și un obiectiv de infrastructură.

Potrivit lui Oleksandr Vilkul, una dintre dronele de tip „Shahed” a lovit ultimul etaj al blocului, unde aproape că nu se afla nimeni.

„Pe palier se aflau doar o bunică și un bunic. Slavă Domnului, sunt teferi. La etajul opt erau oameni. Toți au fost scoși și evacuați… Slavă Domnului, nu sunt răniți. Este, într-adevăr, un miracol”, a declarat Vilkul.

UPDATE 11:00 Rusia a pierdut aproximativ 1.271.350 de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, lansate la 24 februarie 2022, potrivit datelor publicate pe 6 martie de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Doar în ultimele 24 de ore, armata rusă ar fi înregistrat încă 950 de pierderi, conform aceleiași surse.

UPDATE 08:05 Nouă persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite în orașul Sevastopol, din Crimeea anexată de Rusia, după ce o dronă ucraineană doborâtă a căzut și a explodat în apropierea unui bloc de locuințe. Informația a fost anunțată în jurul orei 01:00, 6 martie, de guvernatorul orașului, Mihail Razvojaev, citat de Meduza.

Potrivit acestuia, drona a explodat lângă un bloc cu cinci etaje. Din fotografia publicată de oficial reiese că o parte a clădirii a fost avariată. Razvojaev a declarat că aparatul de zbor fără pilot ar fi fost încărcat cu explozibil și bile „metalice menite să provoace victime”.

În total, nouă persoane au solicitat asistență medicală. Șase dintre ele, inclusiv cei trei copii, au fost internate în spital, iar celelalte au suferit răni ușoare și au refuzat spitalizarea.

Totodată, în urma atacului cu drone au fost sparte geamurile unui cămin al unui colegiu și ale unei școli din apropiere, a mai declarat guvernatorul.