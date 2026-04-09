LIVE TEXT Rusia a lansat 119 drone în 24 de ore: cel puțin doi morți și 23 de răniți. Război în Ucraina, ziua 1506

UPDATE 17:58 Cel puțin două persoane au fost ucise și alte 23 rănite în urma atacurilor rusești împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore, au declarat autoritățile ucrainene pe 9 aprilie, transmite The Kyiv Independent.

Forțele ruse au lansat 119 drone asupra Ucrainei în timpul nopții, dintre care aproape 70 au fost de tip Shahed, a anunțat Forțele Aeriene. Acestea au raportat că au doborât 99 dintre ele în nordul, sudul și estul țării.

UPDATE 15:45 În Rusia se vorbește despre faptul că parada militară tradițională din 9 mai ar putea fi anulată din cauza noilor rachete cu rază lungă ale Ucrainei. Kremlinul susține însă că evenimentul va avea loc. Despre anularea ceremoniei au scris publicațiile Moscow Times și Meduza.

Încă de la începutul lunii aprilie, mai mulți bloggeri militari ruși au afirmat că autoritățile ar lua în calcul anularea paradei din Moscova și Sankt Petersburg.

„Imaginați-vă, la paradă: «Alinierea! Drepți!» – și se anunță alertă de rachete. Ce se va întâmpla în piață și în jur? Ar fi o lovitură serioasă de imagine, chiar dacă nicio rachetă nu ajunge la țintă”, a declarat, la „Soloviov LIVE”, bloggerul pro-război Ilia Tumanov.

Potrivit bloggerului Ilia Tumanov, componenta aeriană a paradei ar fi fost deja anulată. Totodată, repetiția pentru partea terestră, programată pentru duminică, 5 aprilie, nu ar mai fi avut loc, după ce militarilor li s-ar fi spus să revină în unitățile permanente „până la noi ordine”. În acest context, Tumanov a sugerat că parada ar putea fi amânată.

Și presa locală, citând surse anonime, a relatat despre o posibilă anulare a paradei în Kaliningrad.

În același timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „ne pregătim pentru celebrarea Zilei Victoriei”, respingând astfel informațiile despre o eventuală anulare.

UPDATE 13:10 Forțele ruse au atacat în dimineața zilei de joi, 9 aprilie, Zaporijjea. Un om a murit, iar printre răniți se află și un copil. Informațiile au fost comunicate de șeful administrației militare regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov.

Potrivit datelor preliminare, șapte persoane au fost rănite. O femeie de 53 de ani a fost internată în stare gravă. Starea unei alte victime este evaluată de medici ca fiind de gravitate medie. O fetiță de opt ani și un bărbat vor urma tratament la domiciliu, după ce au primit îngrijiri medicale. Alte trei persoane sunt supuse investigațiilor.

De asemenea, se confirmă că, în urma bombardamentelor, un bărbat a fost ucis.

UPDATE 11:08 Oleksandr Sîrski a declarat că, de patru luni consecutiv, unitățile ucrainene de drone elimină mai mulți militari ruși decât reușește Rusia să recruteze. Potrivit acestuia, doar în luna martie, pierderile de personal ale armatei ruse provocate de aceste unități au crescut cu 29% față de februarie 2026, scrie UNIAN.

Sîrski a subliniat că dronele sunt unul dintre principalele avantaje ale Ucrainei, acestea având în prezent cel mai mare impact asupra trupelor ruse. „De patru luni la rând, începând din decembrie 2025, unitățile noastre de drone elimină mai mult personal al inamicului decât acesta reușește să recruteze”, a declarat comandantul.

Potrivit acestuia, în martie, unitățile de drone au desfășurat, în medie, peste 11 mii de misiuni zilnic. Totodată, sistemele de tip „Middle Strike” au efectuat aproape 350 de lovituri la distanțe de 30–120 km, vizând 143 de obiective logistice, 52 de puncte de comandă și 20 de instalații din sectorul petrolier și energetic.

Acesta a precizat că și sistemele robotizate terestre au devenit mai active, numărul misiunilor executate în martie fiind cu peste 50% mai mare față de luna precedentă.

UPDATE 11:00 Rusia a pierdut 1,3 milioane de militari în Ucraina de la începutul invaziei la scară largă din 24 februarie 2022, potrivit datelor publicate pe 9 aprilie de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. În ultimele 24 de ore, pierderile armatei ruse ar fi fost de 1 040 de militari.

UPDATE 10:55 În noaptea de 9 aprilie, armata rusă a lansat asupra Ucrainei 119 drone de atac, majoritatea de tip „Shahed”. Informația a fost comunicată de Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 99 de drone.

UPDATE 8:25 În noaptea de 9 aprilie, mai multe drone au țintit stația liniară de producție și dispecerat „Krîmskaia”, din orașul Krîmsk, regiunea Krasnodar, Federația Rusă. Despre atac a anunțat guvernatorul regiunii, Veniamin Kondratiev.

Potrivit acestuia, în suburbia orașului, fragmentele unei drone au ucis un bărbat care se afla pe balconul unui bloc de locuințe. De asemenea, resturi ale dronelor distruse au căzut pe un câmp din apropierea orașului Krîmsk, precum și „pe teritoriul unei întreprinderi din zonă”. Veniamin Kondratiev nu a precizat despre ce întreprindere este vorba. Canalul de Telegram Astra, citând mesaje ale locuitorilor din zonă, scrie că ar fi vorba despre stația liniară de producție și dispecerat „Krîmskaia”.

Potrivit informațiilor apărute, în urma atacului, pe teritoriul stației a izbucnit un incendiu.

Stația pompează țiței și produse petroliere prin conductele magistrale.

De la această stație, țițeiul și produsele petroliere sunt transportate prin conducte către portul Novorossiisk sau către rafinării.