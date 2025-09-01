LIVE TEXT Regiunea Dnipropetrovsk, atacată de armata rusă: 3 morți și 4 răniți. Război în Ucraina, ziua 1286

UPDATE 21:02 Pe 1 septembrie, trupele ruse au atacat regiunea Dnipropetrovsk cu ajutorul dronelor, artileriei și bombelor aeriene. În urma atacurilor, trei persoane au murit, iar alte patru au fost rănite, scrie hromadske cu referire la administrația militară regională din Dnipropetrovsk.

Astfel, în noaptea de 1 septembrie, armata rusă a lovit Pokrovsk cu o dronă și o bombă aeriană ghidată, în urma căreia a murit un bărbat.

Dimineața, soldații ruși au continuat să lovească Pokrovskul, precum și comunitățile Malomihailovska și Slavianska. În urma atacurilor, două persoane au murit, iar alte două au fost rănite.

În raionul Nicopol, în urma atacurilor rusești doi bărbați au fost răniți.

UPDATE 16:52 Reprezentanții Serviciului de Securitate (SBU), Poliției Naționale și Procuraturii Generale din Ucraina consideră că serviciile secrete rusești ar putea fi implicate în cazul omorului lui Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului de la Kiev.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a emis un comunicat în care susține că informațiile respective au fost obținute de către organele de drept în cadrul primelor măsuri de investigație.

„Crima are semnele unui asasinat la comandă. Există informații care indică o posibilă implicare a serviciilor secrete ale Federației Ruse în organizarea asasinatului. Colaborăm cu colegii din forțele de ordine pentru a identifica toate persoanele implicate în acest crimă, pentru a confirma primele informații”, a declarat șeful departamentului SBU din regiunea Liov, Vadim Onishchenko.

În noaptea de 31 august spre 1 septembrie, organele de drept din Ucraina au reținut un suspect în cazul morții lui Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului de la Kiev.

„Acțiunile suspectului sunt calificate în conformitate cu două articole din Codul penal al Ucrainei, și anume: articolul 115 (ucidere intenționată) și articolul 263 (deținere ilegală de arme). Reținerea a fost supravegheată personal de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

În prezent, ancheta este în curs de desfășurare. Autoritățile de aplicare a legii vor furniza informații suplimentare cu privire la evoluția investigației”, se mai spune în comunicatul SBU.

Kremlinul nu a comentat deocamdată declarațiile organelor de drept din Ucraina.

UPDATE 14:42 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi la Paris cu liderii europeni, a declarat o sursă pentru AFP, în contextul eforturilor internaționale de a negocia încheierea războiului provocat de Rusia în Ucraina, notează presa internațională.

„Planificăm o astfel de întâlnire” între Zelenski și liderii europeni, a spus un oficial sub protecția anonimatului, adăugând că președintele american Donald Trump „nu este deocamdată așteptat să participe”.

Sursa a afirmat că principalul subiect al discuțiilor de la Paris va fi garanțiile de securitate pentru Ucraina și „promovarea diplomației, deoarece rușii se eschivează din nou” de la eforturile de a pune capăt războiului.

Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina reprezintă una dintre cele mai discutate subiecte din ultimele săptămâni. Kievul dorește astfel de garanții pentru a descuraja orice atacuri rusești.

Președintele american Donald Trump a spus că Statele Unite ar putea susține orice plan european de menținere a păcii, dar nu vor trimite soldați americani în Ucraina.

Kremlinul a declarat săptămâna trecută că „astfel de discuții sunt negative”.

UPDATE 11:55 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunță că a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit o navă în peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

„Un alt rezultat al operațiunilor sistematice ale unității speciale din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei pe teritoriul Crimeii temporar ocupate: a fost lovită baza aeriană a invadatorilor ruși din Gvardeysk, în apropiere de Simferopol ― două elicoptere inamice Mi-8 au fost distruse cu succes.

Valoarea aproximativă a elicopterelor scoase din funcțiune este de 20-30 de milioane de dolari. Un final nefericit a avut și remorcherul militar, cel mai probabil BUK-2190, în golful Sevastopol ― în timpul atacului aerian împotriva invadatorilor de pe peninsulă (…). Demilitarizarea Crimeii ocupate temporar continuă!”, se spune în comunicatul Serviciului.

UPDATE 08:50 Două persoane au murit în urma bombardamentelor rusești din Polohî, regiunea Zaporijjea, anunță șeful Administrației militare din Zaporijjea, Ivan Fedorov.

„Rușii au atacat satul Omelnîk cu rachete de croazieră. Locuințele au fost distruse. Într-una dintre ele a murit un cuplu de 64 de ani”, a spus oficialul ucrainean.

UPDATE 08:25 Un suspect în cazul omorului lui Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului de la Kiev, a fost reținut, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în primele ore ale zilei de 1 septembrie, notează The Kyiv Independent.

„Suspectul a dat o primă declarație. În prezent se desfășoară acțiuni în cadrul unei anchete pentru a stabili toate circumstanțele acestei crime”, a declarat Zelenski.

Parubîi, în vârstă de 54 de ani, a fost împușcat mortal la Liov pe 30 august de către o persoană deghizată în curier. În cadrul unei conferințe de presă la Liov, oficialii ucraineni au declarat că politicianul a fost împușcat de opt ori cu o armă de foc. La locul crimei au fost găsite șapte cartușe.

Ministrul de interne, Ihor Klimenko, a precizat că suspectul a fost arestat în regiunea Hmelnîțkîi, din vestul țării.

„Crima a fost pregătită cu atenție: atacatorul a studiat mișcările victimei, a trasat traseul și a planificat fuga”, a adăugat Klimenko.

Fostul președinte al parlamentului Ucrainei, Andrii Parubii, s-a născut în regiunea Lvov, în orașul Șeptițki. Și-a făcut studiile la Universitatea Națională „Ivan Franko” din Lvov și la Politehnica din Lvov.

Cariera sa politică a început în Consiliul Regional Lvov, unde a fost deputat și ulterior vicepreședinte. Între 2007 și 2012, Parubii a fost deputat în Rada Supremă (al VI-lea legislativ).