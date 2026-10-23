LIVE TEXT Patru centre de odihnă din regiunea Odesa, distruse în urma atacurilor rusești. Război în Ucraina, ziua 1703

UPDATE 10:10 În regiunea Odesa, patru centre de odihnă inactivate au fost distruse în urma atacurilor rusești.

La locul impactului a izbucnit un incendiu. De asemenea, au fost avariate obiective ale infrastructurii energetice.

UPDATE 08:50 Două persoane au fost rănite în urma unui atac asupra orașului Sumî.

„În noaptea aceasta, obiectivele infrastructurii civile și sectorul rezidențial au fost ținta atacurilor inamice. Echipele de salvare au intervenit simultan în mai multe locații. Toate focarele de incendiu identificate au fost stinse, iar zonele au fost inspectate”, au anunțat pompierii.

Conform informațiilor preliminare, doi cetățeni au fost răniți.

UPDATE 08:45 În noaptea de 22 spre 23 octombrie (începând cu ora 18:00 din 22 octombrie), armata rusă a lansat asupra Ucrainei un atac cu 176 de drone.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 140 de drone de tip Shahed (dintre care 68 cu motor cu reacție), Gerber și alte tipuri de drone.

Au fost înregistrate lovituri în 19 locații, precum și căderea resturilor de drone doborâte în 13 locații.